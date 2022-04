Afrika-Lesetipp/Die Welt: Großbritannien will Asylbewerber in Ruanda warten lassen

Die britische Regierung will den Asylprozess auslagern: Asylsuchende sollen künftig im ostafrikanischen Ruanda auf den Ausgang des Verfahrens warten. Damit sollen sie von der gefährlichen Reise über den Ärmelkanal abgehalten und die illegale Migration gestoppt werden.

Wer in Großbritannien Asyl beantragen will, soll künftig in Ruanda auf die Zustimmung warten. Die britische Innenministerin Priti Patel will am Gründonnerstag in dem ostafrikanischen Land ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen, wie die Regierung in London mitteilte.

