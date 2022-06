Afrika-Lesetipp/domradio: Wer sind die Täter des Anschlags auf Kirche in Nigeria?

Kirche warnt vor schnellen Urteilen: Das schwere Attentat auf Besucher einer Pfingstmesse im Südwesten Nigerias erschüttert. Bisher war es in diesem Teil des Landes eher ruhig. Ein Kardinal sagt: „Es gibt keinen Krieg zwischen Christen und Muslimen.“ Binnen Sekunden verwandelten Schnellfeuergewehre und Sprengsätze die Pfingstfreude in der katholischen Franziskus-Kirche in ein grausames Massensterben. Bis zu 100 Menschen kamen am Sonntag bei dem brutalen Überfall in der südwestnigerianischen Stadt Owo ums Leben, darunter Kinder und Schwangere.

Videoaufnahmen aus der Kirche zeigen Chaos und Blutlachen überall. Noch nie ist so weit im Süden Nigerias ein derart schweres Attentat auf ein christliches Gotteshaus verübt worden, weit weg von den Gebieten der islamistischen Terrormiliz Boko Haram im Nordosten. Umso drängender stellt sich die Frage: Wer waren die Täter? Darüber gibt es bislang nur Spekulationen.

