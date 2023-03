Afrika-Lesetipp/DW/Senegal: Liebe auf Distanz – Deutschland hält Ehepartner fern

Die Deutsche Linda Wendt kämpft für ein Leben mit ihrem Ehemann Moro Diop. Ohne bestandenen Sprachtest darf er nicht aus dem Senegal zu ihr ziehen. Kein Einzelfall.

4755 Kilometer liegen im Alltag zwischen Linda Wendt und Moro Diop (Name geändert), zwischen Deutschland und dem Senegal. „Liebe auf Distanz ist sehr hart. Ich vermisse meine Frau jede Sekunde – morgens, mittags, abends“, sagt Moro Diop.

2020 macht Linda Wendt Urlaub am Meer in Mbour im Westen Senegals, wo Moro Diop lebt. „Wir haben uns gesehen, wir haben uns unsterblich verliebt“, sagt er im gemeinsamen Zoom-Interview. Sie schauen sich an und lächeln.

Praktikum im Senegal, Flüge in den Semesterferien – Studentin Linda kehrt zurück, so oft sie kann. Sie wollen heiraten und zusammenleben. Da beginnen die Probleme.

