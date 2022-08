Afrika-Lesetipp/DW/Simbabwe: Urteil erwartet im Prozess gegen Tsitsi Dangarembga

Seit zwei Jahren läuft gegen die Autorin in Simbabwe ein zermürbender Prozess. Am 26. August entscheidet sich, ob sie für mehrere Jahre ins Gefängnis muss. Fast 30 Mal musste Tsitsi Dangarembga in Simbabwes Hauptstadt Harare nun schon vor Gericht erscheinen: „Es ist zur Routine geworden, nicht völlig frei zu sein“, sagt die Schriftstellerin und Aktivistin im Interview mit der DW und zeigt sich betrübt darüber, dass diese Zeit ihr fehle, um sich voll und ganz dem Schreiben widmen zu können.

Die Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist weltweit bekannt für ihre engagierte Literatur und ihre Filme, in denen sie gesellschaftliche Tabuthemen wie etwa Aids und Gewalt gegen Frauen anspricht.

Verhaftet und schließlich angeklagt wurde Dangarembga, weil sie sich im vergangenen Juli gemeinsam mit ihrer Freundin, der Journalistin Julie Barnes, einer friedlichen Demonstration angeschlossen hatte. Im Vorfeld war die Bevölkerung angewiesen worden, zu Hause zu bleiben, Hunderte von Polizisten und Soldaten waren im Einsatz, um die Maßnahmen durchzusetzen.

Lesen Sie HIER den Beitrag der Deutschen Welle.