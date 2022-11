Afrika-Lesetipp/evangelisch.de: Nigeria: Soldat tötet humanitäre Helferin und verletzt UN-Pilot

In Nigeria hat ein Soldat eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation getötet und einen UN-Piloten verletzt. Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Nigeria, Matthias Schmale, forderte die nigerianischen Behörden am Freitag auf, Maßnahmen zu verstärken, um ähnliche Vorkommnisse zu verhindern. „Humanitäre Helfer müssen geschützt werden.“

Am Donnerstag hatte laut den Vereinten Nationen ein Soldat in der nordöstliche Stadt Damboa eine Helferin der französischen Organisation Médecins du Monde und einen Hubschrauber-Piloten des humanitären Flugdienstes der UN angegriffen.

Lesen Sie HIER weiter auf evangelisch.de.