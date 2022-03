Afrika-Lesetipp/FR: Kollateralopfer des Kriegs – Wie Afrika auf Russlands Angriff auf die Ukraine reagiert

In vielen Ländern regt sich Protest gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine, doch andernorts auf dem Kontinent ist Moskaus zunehmender Einfluss zu spüren. Die Erschütterung der in die Ukraine rollenden Panzer war selbst am anderen Ende der Welt, 10.000 Kilometer weiter südlich, noch zu spüren. Nachdem sich Südafrikas Regierung jahrelang aus dem russisch-ukrainischen Konflikt herausgehalten hatte, fand das Außenministerium in Pretoria plötzlich und überraschend deutliche Worte.

Russland solle seine Streitkräfte „unverzüglich wieder zurückziehen“, polterte Außenministerin Naledi Pandor am Donnerstag (24.02.2022): „Wir sind schockiert über die Eskalation des Konflikts.“

