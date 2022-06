Afrika-Lesetipp/Journal de l’Afrique: Gabun und Togo werden bald Mitglieder des Commonwealth

Am 24. Juni werden Gabun und Togo in das Commonwealth aufgenommen. Vor allem ein symbolischer Akt. Aber diese beiden Länder verlassen sich stark auf ihre Mitgliedschaft in der Organisation.

Anfang des Jahres kündigte Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba einen „großen geopolitischen Wendepunkt durch die Notwendigkeit an, einem anderen multikulturellen Raum in einer globalisierten Welt anzugehören“. Er erwähnte dann den Antrag seines Landes auf Mitgliedschaft im Commonwealth. Ein Prozess, der Zeit brauchte: Am 24. Juni, während des Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter in Kigali, Ruanda, soll laut Africa Intelligence auch Gabun aufgenommen werden, das seit Jahren einen Platz in der britischen Organisation anstrebt.

Für Togo hingegen ging es deutlich schneller. Am 22. April verabschiedete die Nationalversammlung des kleinen westafrikanischen Landes eine Resolution, die „ihre Unterstützung für Togos Beitrittsprozess zum Commonwealth zum Ausdruck bringt“. Denn Ali Bongos Herangehensweise inspirierte offenbar Faure Gnassingbé.

Lesen Sie HIER weiter.