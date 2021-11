Afrika-Lesetipp: Kalter Krieg zwischen Marokko und Algerien: Kampfhandlungen in der Westsahara und Einschränkungen der Gaslieferungen in EU-Länder Spanien und Portugal – heise online /telepolis

Seit einer Woche fließt über die Pipeline Maghreb-Europa, die aus Algerien kommend über Marokko durch die Meerenge von Gibraltar nach Spanien und Portugal führt, kein Erdgas mehr. Das hat Einfluss auf die Versorgungslage in Europa.

Algerien hatte dem Nachbarn angesichts der Eskalation in der Westsahara die „Gelbe Karte“ gezeigt und die Gaslieferungen an das autokratische Königreich Marokko eingestellt. Das Land nutzte das Auslaufen eines Vertrages nach 25 Jahren, so hat man es mit keiner einseitigen Entscheidung zu tun, vielmehr wurde er von beiden Seiten nicht verlängert. Fakt ist allerdings: Nun kommt durch diese Pipeline kein Erdgas mehr nach Spanien und Portugal.

Foto: KWON JUNHO on Unsplash.