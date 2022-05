Afrika-Lesetipp / Kamerun / kontextwochenzeitung: Justizmord in der Kolonialzeit – Rudolf, der gute Deutsche

Der Königssohn Rudolf Duala Manga Bell wurde im August 1914 von den deutschen Kolonialherren in Kamerun ermordet. Jahre zuvor war er bei der Familie Oesterle in Aalen zu Gast. Die Stuttgarter Künstlerin Astrid S. Klein ging dem Fall nach – und traf dabei auf Nachkommen von Gast und Gastgeber.

„Das Familienfoto hing bei uns im Wohnzimmer“, sagt Platino. Der Stuttgarter Künstler bezieht sich auf das Gruppenporträt der Aalener Familie Oesterle mit ihren Gästen Rudolf Duala Manga Bell und Tube Meetom. Das Foto ist Teil der Ausstellung „Hey, Hamburg, kennst du Duala Manga Bell?“, die derzeit im Hamburger Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) läuft. Außerdem ist es in allen Publikationen zum Thema zu sehen wie kürzlich in der Ausstellung „Schwieriges Erbe“ im Stuttgarter Linden-Museum.

Foto: Familienarchiv Rolf-Dieter Röger und Georg Röger/Platino