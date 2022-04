Afrika-Lesetipp/kath.ch: Kongo: Bischöfe fordern alle Priester, die Vater sind, zum Rücktritt auf

Die Bischöfe der Demokratischen Republik Kongo haben die katholischen Priester ihres Landes, die gleichzeitig Väter sind, zum Rücktritt aus dem Priesterstand aufgefordert. Betroffene Frauen und Kinder müssten aus ihrem Leben im Verborgenen befreit werden.

Es bestehe eine «Unvereinbarkeit der Aufgabe des Familienvaters mit dem priesterlichen Dienst und Leben in der katholischen Kirche», heißt es in einem nun öffentlich gewordenen Schreiben der Bischofskonferenz, aus dem das Portal «La Croix» am Mittwoch zitiert.

Lesen Sie HIER weiter.