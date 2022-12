Afrika-Lesetipp/kurier.at: Klage gegen Facebook-Mutter Meta wegen hasserfüllten Beiträgen von Äthiopiern in Kenia

Kläger fordern Aufstockung des Personals für Moderation der Beiträge. Bürgerkrieg in Äthiopien soll angeheizt worden sein.

Die Facebook-Mutter Meta muss sich wegen der Verbreitung von gewalttätigen und hasserfüllten Beiträgen aus Äthiopien auf Facebook in Kenia verantworten. Die Empfehlungssysteme der Social-Media-Plattform hätten die gewalttätigen Beiträge potenziert und damit den blutigen Bürgerkrieg in dem Land angeheizt, hieß es in der am Dienstag von zwei äthiopischen Forschern und der kenianischen Menschenrechtsorganisation „Katiba Institute“ eingereichten Klage.

