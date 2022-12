Afrika-Lesetipp/Mali/t-online.de: Angeblich nach hoher Lösegeldzahlung – Deutscher Entwicklungshelfer nach vier Jahren Geiselhaft frei

2018 wurde Jörg Lange in Afrika verschleppt. Jetzt ließen ihn die islamistischen Entführer frei. Deutschland soll ein hohes Lösegeld bezahlt haben.

Der deutsche Entwicklungshelfer Jörg Lange aus Bad Honnef befindet sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach jahrelanger Geiselhaft wieder in Freiheit. Laut den Nachrichtenmagazinen „Spiegel“ und „Focus“ übergaben ihn die islamistischen Geiselnehmer aus dem Umfeld der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) bereits am Donnerstag an Vermittler eines ausländischen Geheimdienstes.

