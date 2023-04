Afrika-Lesetipp/ntv: „Die Menschenjagd ist eröffnet“ – Im Kongo droht ein neuer Völkermord

29 Jahre nach dem Genozid in Ruanda sehen sich Tutsi erneut als Opfer systematischer und gezielter Verfolgung, dieses Mal in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo.

Derzeit zirkulieren in den sozialen Medien grausige Fotos und Videos aus dem Kongo: verstümmelte Leichen im Gras, gefesselte Männer zusammengepfercht in einem Loch. Auf einem Video liegt ein Mensch nackt auf dem Boden, er wird von einer Meute mit Macheten verstümmelt; auf dem nächsten Video stopft sich einer der Männer Fleisch in den Mund und sagt: „Wir essen die Ruander mit Brot.“

