Afrika-Lesetipp/NZZ: Äthiopien – Kriegsparteien vereinbaren Waffenstillstand in Tigray

Ein erster Schritt in Richtung Frieden? Die Kriegsparteien in Tigray vereinbaren überraschend einen Waffenstillstand. Der Krieg in der äthiopischen Region hat Hunderttausende Menschenleben gekostet. Ein in Pretoria ausgehandeltes Abkommen könnte der Anfang vom Ende sein – doch die Hürden bleiben hoch.

Bald Frieden? Redwan Hussien, Vertreter der äthiopischen Regierung, und Getachew Reda, Vertreter der tigrinischen Seite, am Mittwoch in Pretoria.

