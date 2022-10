Afrika-Lesetipp/ORF: Der Mann, der Simbabwe und Namibias Wüste auf Google Street View brachte

Ein Fotograf aus Simbabwe fotografiert und kartographiert abgelegene Regionen der Welt: Google Maps und Google Street View haben die Welt vermessen. Die gesamte Welt? Nicht ganz. Während jedes kleinste Gässchen in US-amerikanischen und europäischen Städten aufscheint, finden sich in Afrika, Asien und Lateinamerika viele schwarze Löcher. Der in Simbabwe geborene Fotograf und Silicon Valley Product Manager Tawanda Kanhema ärgerte sich über diesen „neokolonialen Blick“ des Digitalriesen.

Er zog auf eigene Faust los und kartographierte Stadtviertel von Simbabwes Hauptstadt Harare und andere undokumentierte Landstriche für Google Street View.

