Afrika-Lesetipp/ORF: Einigung auf Abzug ausländischer Kämpfer in Libyen

Hochrangige Vertreter der beiden rivalisierenden Regierungen in Libyen haben sich nach UNO-Angaben auf den Abzug ausländischer Kämpfer und Söldner aus dem Land geeinigt. Die UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land lobte gestern nach einem Treffen in Kairo „einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Stabilität und Frieden in Libyen“. Bei den vom UNO-Gesandten Abdoulaye Bathily geleiteten Gesprächen wurden jedoch kein Zeitplan oder konkrete Maßnahmen vereinbart.

