Afrika-Lesetipp/ORF: Flucht aus Ukraine: Tunesischer Student festgenommen

Flüchtlinge aus der Ukraine werden in Österreich und der gesamten EU willkommen geheißen und versorgt – sofern sie Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Studentinnen und Studenten, die beispielsweise aus Afrika stammen und in der Ukraine studiert haben, bekommen nicht automatisch ein Aufenthaltsrecht in Österreich.

Ein 21-Jähriger tunesischer Informatikstudent kam nach seiner Flucht in Österreich ins Gefängnis – „rechtswidrig“, wie der Anwalt des Mannes gegenüber Ö1 und ZIB2 sagte.

