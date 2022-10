Afrika-Lesetipp/standard.at: Prorussische Untertöne nach dem Militärputsch in Burkina Faso

Im Nachbarstaat Mali hatte eine ähnliche Entwicklung zur Einladung der russischen „Wagner-Gruppe“ geführt.

Dass auch Putschisten nicht vor einem Putsch gefeit sind, musste jetzt der Führer der Militärjunta in dem westafrikanischen Staat Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, erfahren. Nach einer mehr als zwei Tage dauernden bewaffneten Konfrontation, die am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Hauptstadt Ouagadougou begonnen und bis Samstag zu zahlreichen Gefechten zwischen verschiedenen Lagern der Streitkräfte geführt hatte, räumte der 41-jährige Oberstleutnant am Sonntag seine Niederlage ein und erklärte sich zum Exil in dem westafrikanischen Staat Togo bereit.

