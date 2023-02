Afrika-Lesetipp/t-online: Oppositionspolitiker vor Wahlen in Nigeria erschossen

Vor den Wahlen im wirtschaftsstärksten Land Afrikas wurde ein Anschlag auf einen der Kandidaten ausgeübt. Seine Partei geht von einer politischen Motivation aus.

Die für Samstag geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria werden von einem Mord an einem Kandidaten der Opposition überschattet. Der für den Senat kandidierende Politiker Oyibo Chukwu sei auf dem Rückweg von einer Wahlkampfveranstaltung in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden, teilte die Labour Party am Donnerstag mit.

