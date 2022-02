Afrika-Lesetipp/taz: Kenias UN-Botschafter Kimanis beeindruckende Rede zum Russland-Ukraine-Konflikt aus afrikanischer Sicht

Kenias UN-Botschafter Kimani fordert im Sicherheitsrat, in Sachen Ukraine keinen Präzedenzfall zu schaffen. Ein solcher würde auch Afrika schaden. Martin Kimani, Botschafter Kenias bei den Vereinten Nation, hat bei der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates am Montagabend in New York mit einer beeindruckenden Rede die Sicht aus Afrika auf den Russland-Ukraine-Konflikt dargelegt.

Mit dem angeredeten „Herr Präsident“ ist der russische UN-Botschafter Vasily Nebenzya gemeint. Der Vorsitz des UN-Sicherheitsrates rotiert monatlich unter den 15 Mitgliedsstaaten. Im Februar hat Russland den Vorsitz inne.

