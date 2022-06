Afrika-Lesetipp/trendsderzukunft: Interessantes Experiment – Wie Liberia mit wenig Geld zukünftige Verbrechen verhindert

Liberias Hauptstadt Monrovia ist vermutlich nicht der erste Ort an den man beim Thema erfolgreiche Verbrechensbekämpfung denkt. Doch ausgerechnet dort fand in den letzten 10 Jahren ein extrem spannendes Experiment statt. Durchgeführt hat es unter anderem Chris Blattman, der sich an der University of Chicago schon lange mit Fragen der Verbrechensbekämpfung beschäftigt. Bei einem Besuch in Monrovia im Jahr 2009 stieß er auf ein schon seit vielen Jahren laufendes Programm namens „Sustainable Transformation of Youth“.

Die Idee: Für kriminelle Aktivitäten besonders anfällige junge Männer sollten gezielt angesprochen und auf die richtige Bahn gelenkt werden. Das Modell setzt hierbei auf zwei Säulen. Zum einen müssen die Teilnehmer für einige Zeit eine speziell angepasste Kognitive Verhaltenstherapie durchlaufen. Hier lernen sie beispielsweise ihre Emotionen zu kontrollieren und das eigene Verhalten zu reflektieren. Anschließend erhielten sie eine Finanzspritze, um sich eine legale Tätigkeit zu suchen.

Hier der Beitrag auf Trends der Zukunft (via Vox).