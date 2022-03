Afrika-Lesetipp/Uganda/ntv: In Afrika hat Putin noch Fans

Russland hat in den vergangenen Jahren seinen Einfluss in Afrika ausgebaut. Zahlreiche Staaten sind nicht nur militärisch auf Moskau angewiesen, sondern auch wirtschaftlich. Das garantiert Putin jetzt Unterstützung. „Die Mehrheit der Menschheit (die nicht weiß ist) unterstützt Russlands Haltung in der Ukraine“, twitterte Muhoozi Kainerugaba, Ugandas Heereschef und Sohn von Präsident Yoweri Museveni, kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Putin hat absolut Recht!“, schreibt er weiter.

Nur wenige Tage später empfing Ugandas Präsident den russischen Botschafter. „Wir haben gemeinsame Interessen besprochen“, so Kainerugaba, der als einer der höchsten Generäle des Landes bei dem Treffen dabei war.

Uganda ist eines der Länder Afrikas, die militärisch extrem von Russland abhängig sind. Über 75 Prozent des ugandischen Waffenarsenals, vom Kampfhubschrauber bis zu jeder einzelnen Kugel Munition, stammen aus russischer Produktion. Russische Piloten warten, reparieren und fliegen die Kampfjets der ugandischen Luftwaffe. Gerade jetzt, solange ugandische Soldaten und Kriegsgerät im Nachbarland Kongo gegen islamistische Rebellen kämpfen, benötigt Uganda Nachschub aus Moskau.

