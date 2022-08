Afrika-Lesetipp/Wiener Zeitung: Kongo – Desaster für die teuerste UN-Mission

Im Kongo schlägt Frust über den Einsatz der Vereinten Nation in Gewalt um. Erreicht wurde im Dauerkonflikt nur wenig.

Weiße UN-Fahrzeuge stehen in Flammen, wütende Protestierende stürmen die mit Stacheldraht gesicherten UN-Lager und verlangen von den Blauhelmen, das Land zu verlassen. Auf den Hauptstraßen des ostkongolesischen Goma, die in der Millionenstadt zu den verschiedenen UN-Stationen führen, errichteten Demonstranten Blockaden. Reifen werden angezündet, Steine in den Weg gelegt. Ein panischer Sprecher der UN-Blauhelme, die die Stationen sichern, fordert alle Mitarbeiter der Mission der Vereinten Nationen im Kongo (Monusco) dazu auf, zu Hause zu bleiben.

