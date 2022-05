Afrika-Lesetipp/ ZEIT: „Sunu Talents“ – Senegal findet den Superstar

In Senegal gibt es eine reiche Kulturszene, doch keine entsprechende Infrastruktur. Da half nun das deutsche Goethe-Institut – und organisierte einen Talentwettbewerb.

„Me and my homies“, diese paar Fetzen Englisch stechen aus den auf Wolof-Diola-Französisch vorgetragenen Raps von PB Style hervor wie der Nike-Swoosh unter seinem traditionellen afrikanischen Umhang. Immer wieder schleudert der Rapper seine Verse über den Groove der Liveband, bevor der musikalische Direktor abwinkt: „Noch mal, der Einsatz muss stimmen …“ Denn hier geht es um etwas, nicht nur für PB Style. Die Sache ist größer als er selbst. Das halbe Land wird am Ende zuschauen, die eigenen Leute zu Hause vor allem, die homies, PB Style vertritt hier auch eine ganze Region, die Casamance. Und er will natürlich gewinnen, und dafür muss der Einsatz in jeglicher Hinsicht stimmen.

