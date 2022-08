Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus/zu Algerien, Sudan, Kenia, Südafrika, Westsahara, Sahel, DR Kongo, Marokko …

Algerien will Staatenbund BRICS beitreten – ORF

Algerien hat nach Angaben von Präsident Abdelmadjid Tebboune Interesse daran, dem Staatenbund BRICS beizutreten. Zu der Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Sudanesen protestieren gegen Militärherrschaft und Zunahme der Gewalt – euronews

Sudan: Im Zangengriff von Hunger und Diktatur – FR

Facebook droht in Kenia die Sperre wegen Hassrede – Basic Tutorials

Facebook steht in Kenia mächtig in der Kritik. Grund dafür ist eine Werbegenehmigung für diverse Anzeigen, die Hass und Hetze in dem ohnehin gespalteten Land verbreiteten. Nun droht dem sozialen Netzwerk eine Sperre im gesamten Land.

Kampf gegen den Aberglauben: In Südafrika werden Eulen getötet, weil sie Pech bringen sollen – RND

Westsahara: Hier gibt es sieben bis zehn Millionen Minen – junge Welt

Kriegsschauplatz Sahel – DW

DR Kongo: Ölbohrungen gefährden die grüne Lunge der Erde – Rote Fahne News

Tödliche spanisch-marokkanische Flüchtlingspolitik – ND