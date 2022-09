Afrika: Neuer Bericht unterstreicht die Fortschritte der afrikanischen Länder beim grünen Wachstum

Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB), und das Global Green Growth Institute (GGGI), haben einen gemeinsamen Bericht veröffentlicht, der den Stand der Vorbereitung auf grünes Wachstum in sieben afrikanischen Ländern analysiert: Marokko, Tunesien, Kenia, Ruanda, Senegal, Gabun und Mosambik.

Der gemeinsame Bericht wurde am Rande der Afrikanischen Klimawoche in Libreville, Gabun (29. August bis 2. September) vorgestellt. Die Studie bewertet den Stand und die Trends des grünen Wachstums sowie den Grad der Vorbereitung der afrikanischen Länder auf den Übergang zu einem grünen Wachstum anhand einer Reihe von Parametern.

Außerdem werden Empfehlungen für die in dem Bericht erfassten Länder formuliert. Malle Fofana, Afrika-Direktor und Programmleiter bei der GGGI, sagte: „Unsere gemeinsame Studie „Green Growth in the Context of the Implementation of NDCs, SLTs and SDGs in Africa“, die den Stand und den Grad der Vorbereitung auf die Umsetzung von grünem Wachstum bewertet, hebt wichtige und wertvolle Informationen für unsere Mitgliedstaaten hervor.“

Der Bericht zeigt, dass die afrikanischen Länder ein wachsendes politisches Engagement für grünes Wachstum an den Tag legen. Die Regierungen unterstützen aktiv die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und die auf nationaler Ebene festgelegten Beiträge im Rahmen des Pariser Abkommens. Insbesondere Kenia, Marokko und Tunesien haben das Recht der Bürger auf eine saubere und sichere Umwelt sowie andere damit verbundene Rechte in ihren Verfassungen verankert.

Ruanda, Kenia, Marokko, Senegal und Mosambik haben nationale Strategien für grünes Wachstum und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel verabschiedet. Al-Hamndou Dorsouma, amtierender Direktor der Abteilung für Klimawandel und grünes Wachstum der Afrikanischen Entwicklungsbank und Mitverantwortlicher für den Bericht, erinnerte daran, dass „dieser Bericht einen fruchtbaren Dialog und eine Debatte darüber anregen soll, wie Klimaschutz und grünes Wachstum in Afrika vorangetrieben werden können“.

In den neun Kategorien der Vorbereitung auf grünes Wachstum, die der Bericht bewertet, gibt es Raum für Fortschritte, insbesondere in den Bereichen Recht und Regulierung, Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Humankapazitäten sowie Überwachung und Berichterstattung.

Pranab Baruah von der GGGI, Mitherausgeber des Berichts, betonte seinerseits die Bedeutung der operativen Vorbereitung auf grünes Wachstum, die Mess-, Melde- und Überprüfungssysteme für eine effektive Planung und Umsetzung der National Determined Contributions und der Ziele für nachhaltige Entwicklung umfasst.

Die Sitzung bot den Teilnehmern auch die Möglichkeit, die Schlussfolgerungen des Berichts zu diskutieren. Die Experten der Afrikanischen Entwicklungsbank und der GGGI erläuterten anschließend, wie der Bericht in ihre künftige operative Planung einfließen wird. (APO)