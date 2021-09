Afrika-News in Kürze

Demokratische Republik Kongo: 11 Tote bei einem Angriff von ADF-Rebellen im Nordosten des Landes: Bei einem Angriff ugandischer Rebellen der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) auf das Handelszentrum von Komada in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) wurden am Donnerstagabend mindestens 11 Menschen getötet, wie aus Sicherheits- und lokalen Quellen verlautete. Die Rebellen griffen ein Einkaufszentrum und dessen Umgebung in der Nacht an und feuerten mehrere Kugeln ab. Die meisten Opfer wurden mit einer Machete enthauptet, andere mit einem Gewehr getötet.

Somalia: Selbstmordattentat in Mogadischu: Ein Selbstmordattentäter hat sich am Freitag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu bei einem von Shebab-Terroristen geführten Anschlag in die Luft gesprengt, so die Polizei. Abdifatah Aden Hassan, ein Sprecher der somalischen Polizei, bestätigte den Vorfall und sagte, der Selbstmordattentäter, der einen Sprengstoffgürtel zündete, sei das einzige Opfer des Anschlags.

Tansania gibt 13 Millionen Dollar für den Bau eines großen Industrieparks in Dar es Salaam frei: Die tansanische Regierung hat 30 Milliarden tansanische Schilling (etwa 13 Millionen Dollar) für den Bau eines hochmodernen Industrieparks und eines Geschäftszentrums in der Handelshauptstadt Dar es Salaam bewilligt, wie ein Beamter am Freitag mitteilte. Laut Kitila Mkumbo, Minister für Industrie und Handel, werden die 13 Millionen Dollar der Regierung für die Vorbereitungen und die anfängliche Umsetzung des Projekts verwendet, das im Februar 2022 abgeschlossen sein soll.

Französischer Soldat in Mali bei Anti-Terror-Kampf getötet: Ein französischer Soldat wurde in Mali bei einem Kampf gegen eine bewaffnete Terrorgruppe getötet, teilte der Elysee-Palast am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Es war Obergefreiter Maxime Blasco vom 7. Bataillon der Alpenjäger von Varces, der gestern Morgen in Mali bei einem Kampf gegen eine bewaffnete terroristische Gruppe getötet wurde. Er wurde am 18. Juni für seine außergewöhnlichen Verdienste mit der Militärmedaille ausgezeichnet, heißt es in der Erklärung.