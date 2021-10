Afrika-News in Kürze

Tansania will Kaffeeproduktion steigern

Das Tanzania Coffee Board (TCB), die für die Regulierung der Kaffeeindustrie in Tansania zuständige Regierungsbehörde, erklärte am Sonntag, dass sie Maßnahmen ergriffen habe, um die Kaffeeproduktion im Land bis 2025 von 70.000 Tonnen auf 300.000 Tonnen pro Jahr zu steigern. Aurelia Kamuzora, Vorsitzende des TCB-Vorstands, sagte, die Regulierungsbehörde werde mit den verschiedenen Interessengruppen der Kaffeeindustrie des Landes zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Ziel erreicht wird.

Nach Angaben der CDC Africa gibt es in Afrika über 8,33 Millionen COVID-19-Fälle

Nach Angaben des Afrikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC Africa) erreichte die Gesamtzahl der bestätigten COVID-19-Fälle in Afrika am Sonntagnachmittag 8.333.206. CDC Africa, die spezialisierte Gesundheitsagentur der Afrikanischen Union, gab an, dass die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent nun bei 212.055 liegt. Bis heute sind 7.671.969 Patienten in Afrika von der Krankheit genesen. Südafrika, Marokko, Tunesien und Äthiopien gehören nach Angaben der Agentur zu den Ländern mit den meisten Coronavirusfällen auf dem Kontinent.

EgyptAir landet mit ihrem ersten offiziellen Flug in Israel

Der erste kommerzielle Flug der größten ägyptischen Fluggesellschaft EgyptAir ist am Sonntag in Israel gelandet, nachdem er in Kairo gestartet war, wie der israelische Staatssender Kan TV berichtete. Die neue Strecke von EgyptAir wird vier wöchentliche Hin- und Rückflüge zwischen dem internationalen Flughafen Kairo und dem internationalen Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv umfassen, sagte Kan. Ägypten und Israel unterzeichneten 1979 einen historischen Friedensvertrag, und ein Jahr später begannen Direktflüge zwischen den beiden Ländern. Sie wurden jedoch immer von der größten israelischen Fluggesellschaft, El Al, betrieben.

Kap Verde erhält 100.000 Dosen des von den USA gespendeten Moderna-Impfstoffs

Kap Verde wird am Sonntagabend 100.000 Dosen des von den Vereinigten Staaten im Rahmen der COVAX-Initiative gespendeten Moderna-Impfstoffs erhalten, um das Land im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen, so offizielle Quellen. Das Gesundheitsministerium teilte in einer Erklärung mit, dass die Impfstoffe mit einem Flug einer portugiesischen Fluggesellschaft um 23 Uhr Ortszeit eintreffen sollten. Kap Verde hat bereits mehrere Spenden von COVID-19-Impfstoffen im Rahmen von COVAX erhalten, unter anderem aus China, Ungarn, Frankreich, Portugal und den Niederlanden. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitsdirektion des Landes hat der Archipel bisher insgesamt 615.050 Dosen Impfstoff erhalten.