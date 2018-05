AFRIKA QUIZ „Spurensuche“ – machen Sie mit!

“GEMEINSAM FÜR AFRIKA”, ein Netzwerk aus Non-Profit-Organisationen, hat sich im Rahmen seiner Bildungsarbeit insbesondere zum Ziel gesetzt, bereits bei jungen Menschen ein Bewusstsein für die Vielfalt und Chancen des afrikanischen Kontinents schaffen und dazu beizutragen, ein differenziertes und realistisches Bild des afrikanischen Kontinents zu vermitteln.

Das Spiel möchte die Mitspieler*innen in einfacher, unterhaltsamer Form dazu motivieren, in ihrem eigenen Leben auf Spurensuche zu gehen und zu erfahren, wie nah wir uns sind.

Das Spiel funktioniert dabei als Quiz in zwei Schritten. Zuerst können die Mitspieler*innen ihr Wissen testen, indem sie acht kurze Fragen beantworten. Anschließend werden sie gebeten auf ihr eigenes Leben und Konsumverhalten zu blicken und ihre ganz persönlichen Verbindungen zu Afrika auf einer Karte einzuzeichnen, um sie so sichtbar und nachvollziehbar zu machen. Am Ende entsteht ein spannendes Schaubild, das zeigt, wie eng unsere Lebenswelten miteinander verbunden sind.

Die Fragen des Quiz sind so gestellt, dass sie nicht die gängigen Klischees über Afrika verbreiten. Vielmehr geht es uns darum ein umfassendes Bild zu zeichnen, dass nicht nur Beispiele von Ausbeutung und kolonialer Geschichte hervorhebt, sondern auch die Chancen und Potentiale der Menschen und Länder thematisiert.

Zum Mitmachen, HIER klicken!