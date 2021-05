Afrika: Ruanda will Covid-19-Impfstoffe produzieren

Ruanda, das mit internationalen Partnern am Import neuester wissenschaftlicher Technologie arbeitet, könnte Covid-19 mRNA-Impfstoffe produzieren – wie Pfizer und Moderna. Verwendet werden soll ein Fragment des genetischen Materials des Virus – oder Boten-RNA – um dem Körper beizubringen, wie er Covid-19 bekämpfen und Antikörper produzieren kann, um eine effektive Immunität aufzubauen, berichtet das Magazin magazine24.news.

Der ruandische Gesundheitsminister Tharcisse Mpunga sagte, dass die Gespräche über die Eröffnung einer Produktionsanlage für Impfstoffe weit fortgeschritten seien, um die Impfkampagne gegen die Pandemie in Afrika zu unterstützen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen den afrikanischen Ländern die Vorräte an Covid-19-Impfstoff aus, und dem Kontinent könnte ein Mangel an neuen Dosen drohen.

Bis heute haben sieben Länder die Impfstoffe, die sie aus dem von der UN unterstützten Covax-Programm erhalten haben, bereits aufgebraucht.

Im Rahmen dieser Initiative, die einkommensschwachen Ländern helfen soll, Dosen der lebensrettenden Impfstoffe zu erhalten, deren Patentierung die USA, Frankreich und Russland gefordert haben, konnten in Afrika im Vergleich zu Europa und einigen anderen Ländern der Welt nur 2 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.