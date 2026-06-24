AFRIKA-Tagespressespiegel vom 24.Juni 2026

Tunesien: Saadia Mosbah endgültig zu 8 Jahren Haft verurteilt

Ein tunesisches Gericht hat am Dienstag die gegen die Antirassismus-Aktivistin Saadia Mosbah verhängte Haftstrafe von acht Jahren bestätigt, wie zwei ihrer Anwälte mitteilten. Mosbah, eine schwarze Tunesierin, die maßgeblich zur Verabschiedung eines wegweisenden Gesetzes gegen Rassismus im Maghreb im Jahr 2018 beigetragen hatte, sowie mehrere Mitglieder ihrer Organisation Mnemty („Mein Traum“) wurden wegen Geldwäsche und unrechtmäßiger Bereicherung erneut vor Gericht gestellt.

Bereits am 19. März war die 66-Jährige in einem ersten Prozess zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden, während ihr Sohn Fares eine Freiheitsstrafe von drei Jahren erhielt. Die NGO Amnesty International verurteilte in einer Erklärung die „haltlosen Vorwürfe finanzieller Unregelmäßigkeiten“ und sprach von „einem weiteren erschreckenden Beispiel für den Einsatz der Strafjustiz, um die Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen“. (Quelle: Apanews)

Gegen Ebola: Präsident der Afrikanischen Union plädiert gegen Grenzschließungen Der burundische Präsident und derzeitige Vorsitzende der Afrikanischen Union, Évariste Ndayishimiye, rief am Dienstag, dem 23. Juni, in Kinshasa zu regionaler Solidarität angesichts der Ebola-Epidemie auf, die derzeit die Demokratische Republik Kongo und Uganda betrifft. Während eines offiziellen Besuchs bei seinem Amtskollegen Félix Tshisekedi forderte Ndayishimiye die afrikanischen Staaten auf, auf Grenzschließungen zu verzichten. Der burundische Staatschef argumentierte, dass die Isolation der betroffenen Länder den Kampf gegen das Virus eher erschweren als stärken würde. (Quelle: Afrik.com)

In Berlin: Diomaye Faye fordert stärkeres deutsches Engagement für die Sicherheit im Sahel Der Besuch des senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye in Berlin am Dienstag führte zu einer wenig überraschenden Feststellung: Der Sahel steht in Flammen, und Europa – vertreten durch seine wichtigste Wirtschaftsmacht – reagiert bislang nicht angemessen auf das Ausmaß der Krise. Bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz stellte der westafrikanische Staatschef den Kampf gegen den Terrorismus in den Mittelpunkt der Gespräche. Beide Seiten betonten ihre Übereinstimmung in dieser Frage. Über die üblichen diplomatischen Erklärungen hinaus verdeutlicht das Treffen jedoch vor allem die Grenzen der euro-afrikanischen Zusammenarbeit, die seit Jahren von Versprechen und unzureichender Finanzierung geprägt ist. (Quelle: Africapresse)

Elfenbeinküste: Neues Erdölvorkommen von Murphy Oil entdeckt Die Elfenbeinküste hat eine weitere Erdölentdeckung vor ihrer Küste verzeichnet. Das Unternehmen Murphy Oil gab bekannt, bei der Erkundungsbohrung Bubale-1X im Offshore-Block C1-709 auf Kohlenwasserstoffe gestoßen zu sein. Die Entdeckung bestätigt das wachsende Interesse internationaler Unternehmen am ivorischen Sedimentbecken und stärkt die Aussichten für die Entwicklung des nationalen Erdölsektors. Die seit Februar 2026 laufende Bohrung brachte rund 100 Fuß netto ölführender Schichten in zwei getrennten Reservoiren zutage. Die Arbeiten wurden in Tiefwassergebieten in einer Wassertiefe von fast 2.400 Metern durchgeführt; die Gesamtbohrtiefe überschritt 6.200 Meter. (Quelle: LSI Africa)

Madagaskar: Taxi-Be streiken gegen als missbräuchlich empfundene Kontrollen In Madagaskar befinden sich die sogenannten Taxi-Be von Antananarivo – Minibusse, die täglich Hunderttausende Menschen befördern – seit Dienstagmorgen, dem 24. Juni, im Streik. Sie protestieren gegen die zunehmende Zahl von Straßenkontrollen. Die verärgerten Fahrer zogen zum Rathaus, wo Sicherheitskräfte den Zugang zum Gebäude verhinderten. Der Ausstand legt die Hauptstadt zwei Tage vor dem Nationalfeiertag weitgehend lahm. Gegen 12:30 Uhr versammelten sich Hunderte Fahrer vor dem Rathaus von Antananarivo. Angespannt und lautstark forderten sie Zutritt zum Gebäude, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Dies wurde ihnen jedoch verwehrt.

Zivilluftfahrt: Die CEMAC stärkt die Grundlagen ihres Luftraums Das Ziel eines sicheren und leistungsfähigen gemeinsamen Luftraums steht im Mittelpunkt der 10. ordentlichen Sitzung des Lenkungsausschusses der Agentur für die Aufsicht über die Flugsicherheit in Zentralafrika (ASSA-AC), die am 23. und 24. Juni in der kongolesischen Hauptstadt stattfindet. Im Verlauf des Treffens prüfen die Verantwortlichen der Zivilluftfahrt aus den Mitgliedstaaten mehrere strategische Dossiers, darunter Fragen der Agenturführung, die Umsetzung ihrer Arbeitsprogramme, die Einführung regionaler Projekte sowie die Stärkung der Kapazitäten der nationalen Verwaltungen. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Sambia: Beisetzung von Edgar Lungu in Südafrika – Familie gewinnt Berufungsverfahren Der Oberste Berufungsgerichtshof in Südafrika hat am Dienstag (23. Juni 2026, Anm. d. Red.) den Antrag der sambischen Regierung auf Herausgabe des Leichnams von Edgar Lungu abgewiesen. Die Richter entschieden zugunsten der Familie des ehemaligen sambischen Präsidenten. Das Gericht erklärte, dass „das Gewohnheitsrecht und die verfassungsmäßigen Rechte der Familie Vorrang haben“ vor dem Anspruch der sambischen Regierung. Das Urteil könnte das Ende des Rechtsstreits über den Ort seiner Bestattung markieren. Edgar Lungu war am 5. Juni 2025 im Alter von 68 Jahren in Südafrika verstorben. (Quelle: Camer.be)