Afrika: Terror in der Côte d’Ivoire und Mosambik

Bei Angriffen am Sonntagabend im Norden der Côte d’Ivoire, in der Nähe von Burkina Faso, auf zwei Stellungen der Streitkräfte wurden mindestens sechs Menschen getötet – zwei Soldaten, ein Gendarm und drei Terroristen, so eine Erklärung der ivorischen Streitkräfte, die erklärten, die Angreifer zurückgeschlagen zu haben.

Terroristen, die mit der Gruppe Islamischer Staat in Verbindung stehen, beanspruchten am Montag die Kontrolle über Palma im Norden Mosambiks, wo sie am Mittwoch bei einem Überraschungsangriff mehrere Dutzend Menschen töteten. Die dschihadistische Gruppe sagte, sie habe „Militärkasernen und Regierungshauptquartiere“ angegriffen und verkündete, sie habe die Kontrolle über die Stadt übernommen.