Afrika-TV-Tipp/arte: Vergewaltigung in der DR Kongo

Vergewaltigung in der Demokratischen Republik Kongo, eine Waffe zur massiven Entmenschlichung: Seit 2008 erkennt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und Völkermord an. Im ersten Teil der Sendung geht es um einen vergessenen Völkermord in der Provinz Kivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo, der von der internationalen Gemeinschaft nicht als solcher anerkannt wird. Viele Opfer der Massaker arbeiten bis heute daran, das Erlebte zu verarbeiten. So auch Tatiana Mukanire Bandalire, Autorin des Buches „Au-delà de nos larmes“ (Jenseits unserer Tränen).

In ihrem Buch erzählt sie von der Lebensrealität der betroffenen Frauen, die sich aus Angst vor den Konsequenzen und der Ablehnung durch die Gesellschaft für das Schweigen entscheiden, und von den anderen Opfern, die versuchen, die grausamen Erlebnisse zu verarbeiten, indem sie darüber sprechen.

Tatiana Mukanire Bandalire, Leiterin der Nationalen Bewegung der Überlebenden sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo, berichtet mehr darüber.

Verfügbar vom 21/11/2021 bis 19/01/2022.

HIER anschauen.