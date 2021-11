In Madagaskar gibt es große Vorkommen an verschiedensten Edelsteinen. Teilweise werden sie in illegalen Minen abgebaut. Schutzkleidung gibt es dort nicht, und Sauerstoff wird über Plastiktüten zu den Schürfern unter die Erde geleitet. Wenn die reißen, kann es gefährlich werden.

HIER geht’s zum ntv-Bericht.