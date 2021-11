Die Farbe Orange steht für Wärme, Lebensfreude und die Leichtigkeit des Seins. Am heutigen „Orange Day“, dem dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, steht sie aber noch für etwas ganz anderes. Auch in diesem Jahr werden wieder weltweit Wahrzeichen orangefarben beleuchtet, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

Die Corona-Pandemie hat für viele die Situation noch verschlimmert, auch für Frauen in Nigeria.