Afrika-TV-/Videotipp/BR: Das Waisenhaus für wilde Tiere am Rand der Kalahari

In der Tier-Doku werden Pfleger und freiwillige Helfer aus aller Welt begleitet, die rund 400 Tiere in weitläufigen Gehegen am Rand der Kalahari-Wüste versorgen. Aufnahme in der Wildtierfarm der Harnas Wildlife Foundation finden vor allem verwaiste Tierkinder, deren Mütter getötet wurden sowie verletzte Wildtiere wie Löwen, Geparden, Leoparden und Antilopen. Hinzu kommen etliche als Haustiere gehaltene und oftmals misshandelte Affen und andere Exoten, die hier abgegeben werden.

Dr. Rietschel gibt Nachhilfestunden im Blasrohrschießen für Volontär David. Der Tiermedizinstudent kommt dann auch gleich zum nächsten Einsatz mit. Leopardendame Missy Joe soll geimpft werden.

Die Volontärinnen Vanessa und Claire jonglieren mit Milchfläschchen. Die vielen Waisenkinder und Handaufzuchten wollen gefüttert werden. Am frechsten sind die Warzenschweinbabys und am schüchternsten ein kleiner Impala.

Richtige Probleme hat Frikkie mit den Löwen. Es ist Paarungszeit und Löwenmännchen Viv versteht überhaupt keinen Spaß. Er lässt Frikkie nicht in die Nähe von Löwenweibchen Martha, obwohl die in ein anderes Gehege soll. Viv ist so aggressiv, dass die ganze Aktion gefährlich wird.

