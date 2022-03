Afrika: UN-Menschenrechtschefin geißelt die jüngste Welle von Staatsstreichen

Die UN-Menschenrechtschefin verurteilte am Dienstag die jüngste Welle von Staatsstreichen auf dem afrikanischen Kontinent und forderte die Regierungen auf, die „Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen“ zu stärken. In ihrer Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat verurteilte die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, „die Serie von verfassungswidrigen Machtwechseln“, die in jüngster Zeit in mehreren Ländern des afrikanischen Kontinents stattgefunden haben.

„Diese Staatsstreiche haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Stabilität der Institutionen, der Gesellschaften und – über die nationalen Grenzen hinaus – in der gesamten Region“, sagte Bachelet per Video.

Bei der Beschreibung dieser jüngsten Putschwelle äußerte sich die ehemalige chilenische Präsidentin insbesondere besorgt über die Lage in Mali, wo „ein schneller Übergang zur Demokratie und eine vollständige Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung von entscheidender Bedeutung sind“. Diese neue Situation einer Militärmacht habe auch zu einer „Verengung des bürgerlichen Raums und der demokratischen Debatte“ geführt.

Was die Sicherheitslage betrifft, so blieb das Sicherheitsumfeld im Land trotz einer „leichten Verringerung der Zahl der Sicherheitsvorfälle“ im letzten Quartal 2021 im Vergleich zum vorherigen Quartal prekär. Bachelets Dienststellen berichteten von anhaltenden Angriffen auf Zivilisten durch gewaltbereite extremistische Gruppen, bewaffnete Gemeinschaftsgruppen und Milizen.

Das von den Vereinten Nationen dokumentierte Verschwindenlassen oder die Entführungen haben sich bis 2021 auf 775 Fälle mehr als verdoppelt. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) weist auf „schwere Verletzungen des internationalen Menschenrechts und des humanitären Rechts“ hin, die von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften begangen wurden, insbesondere von denen, die an der „Operation Keletigui“ beteiligt waren.

Auf einer anderen Ebene bedauerte sie die Auswirkungen der Sanktionen auf die einfachen Malier und die anhaltenden Spannungen zwischen den Behörden und mehreren regionalen und internationalen Partnern. Unter diesen Umständen rief sie die Behörden in Bamako dazu auf, konstruktiv mit ihren regionalen und internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Rechte des malischen Volkes voranzutreiben.

Der Staatsstreich in Burkina Faso bleibt ein „Rückschlag“.

In Bezug auf den jüngsten Staatsstreich in Burkina Faso sprach Bachelet von einem „Rückschlag“, der die Fortschritte bei den Menschenrechten „ernsthaft gefährden“ könnte. „Ich fordere nachdrücklich die rasche Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und zur verfassungsmäßigen Demokratie unter voller Achtung der Rechte und Freiheiten aller Burkiner“, sagte die Hochkommissarin und forderte die Übergangsbehörden auf, „die Verpflichtungen, die das Land im Rahmen der internationalen Menschenrechtsgesetzgebung eingegangen ist, einzuhalten“.

Die Verfassungsänderung erfolgte zu einer Zeit, in der „die Sicherheitslage, insbesondere im Dreiländereck zwischen Mali, Niger und Burkina Faso, alarmierend ist“.

Vor Ort dokumentieren die Dienste von Frau Bachelet weiterhin Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte sowie Missbrauch und Angriffe durch bewaffnete Gruppen.

In humanitärer Hinsicht hat der Konflikt in den letzten zehn Jahren 2,5 Millionen Menschen vertrieben. Die Bevölkerungsbewegungen werden durch „Ressourcenknappheit, insbesondere Wasserknappheit“ verschärft, was oftmals die Spannungen, insbesondere zwischen Landwirten und Viehzüchtern, verschärft. Spannungen werden von gewalttätigen extremistischen Gruppen ausgenutzt.

Die „Glaubwürdigkeit“ der demokratischen Institutionen stärken.

Im Tschad unterstützt das OHCHR weiterhin die Umsetzung des Fahrplans für den „demokratischen Übergang“ des neuen Regimes, das nach dem Tod von Präsident Idriss Deby im April 2021 die Macht übernommen hat. Ein nationaler Dialog, der mehrfach verschoben wurde, soll nun im Mai dieses Jahres stattfinden.

Für die Vereinten Nationen muss der Fahrplan für den Übergang jedoch in den Menschenrechten verankert sein, um Diskriminierungen zu vermeiden. Es geht vor allem darum, Ungleichheiten zu beseitigen und die Inklusion insbesondere von ethnischen und religiösen Minderheiten, Frauen, Jugendlichen, Gewerkschaften und Akteuren der Zivilgesellschaft sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten zu gewährleisten. Ziel ist es, „einen echten Dialog im Tschad“ zu ermöglichen.

Angesichts dieser Zunahme von Staatsstreichen in Afrika, insbesondere in Mali, Sudan, Guinea, Burkina Faso und im Tschad, sind die Vereinten Nationen der Ansicht, dass eine demokratische Regierung weiterhin ein wichtiger Motor für nachhaltige Entwicklung und Rechte ist. Eine Erinnerung an die Bedeutung von weithin als legitim angesehenen Institutionen, die daran arbeiten, „Missstände zu beseitigen, Korruption zu verringern und soziale Spannungen und Konflikte zu verhindern“.

Bachelet forderte die Regierungen daher auf, „die Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen sowie die Rechenschaftspflicht und Unabhängigkeit von Schlüsselinstitutionen wie der Justiz und den nationalen Menschenrechtsinstitutionen zu stärken“.

Die schwerwiegenden Auswirkungen von drei verschiedenen und gleichzeitigen Krisen in Kamerun.

Bei ihrem Überblick über die Lage in Subsahara-Afrika befasste sich die Menschenrechtschefin auch mit den schwerwiegenden Auswirkungen von drei unterschiedlichen und gleichzeitig auftretenden Krisen in Kamerun.

Die zunehmenden Angriffe separatistischer bewaffneter Gruppen in den Regionen Nordwest und Südwest, die interethnischen Zusammenstöße und Angriffe der Boko-Haram-Miliz in der Region Extrem-Nord und in der Region Ost und die Nachwirkungen der Krise in der Zentralafrikanischen Republik führen alle zu „schweren Menschenrechtsverletzungen und Misshandlungen von Zivilisten“.

In den Regionen Nordwest und Südwest leben Hunderttausende Menschen in „ständiger Angst“ vor Angriffen oder Operationen zur Aufstandsbekämpfung sowie vor Vergeltungsmaßnahmen, die von allen Seiten wegen ihrer angeblichen Unterstützung von Gegnern gegen sie verübt werden. Der zunehmende Einsatz von improvisierten Sprengkörpern durch bewaffnete Separatistengruppen hat viele Zivilisten, insbesondere Kinder, getötet und verletzt.

„Die anhaltenden Angriffe bewaffneter Gruppen auf humanitäre Helfer und Mitarbeiter der Vereinten Nationen behindern die Lieferung von Hilfsgütern“, beklagte Bachelet und alarmierte über „Berichte über schwere Verstöße durch kamerunische Sicherheitskräfte, die untersucht werden müssen“. (UNO)