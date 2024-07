Afrika und die arabische Welt wollen auf einer 50 Jahre alten Beziehung aufbauen

Afrika und die arabische Welt haben beschlossen, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter zu vertiefen. Diese jüngste Entwicklung zielt darauf ab, auf einer 50-jährigen Partnerschaft aufzubauen und finanzielle Ressourcen für die Entwicklung Afrikas zu mobilisieren. Die Partnerschaft wurde auf dem 6. AU-Halbjahrskoordinierungstreffen in der Hauptstadt Ghanas angekündigt.

Das Arab-Africa Financial Consortium (AAFC), das auf dem 6. AU Mid-Year Coordination Meeting am 21. Juli 2024 in Accra, Ghana, gegründet wurde, hofft, genügend finanzielle Ressourcen für die Entwicklung Afrikas aufzubringen.

Der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo, betonte, wie wichtig eine Partnerschaft zwischen Afrika und der arabischen Welt ist, um einige der dringendsten Probleme des Kontinents anzugehen. „Wir stehen heute vor komplexen und vielschichtigen Herausforderungen, von wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen bis hin zu den Auswirkungen des Klimawandels. Wir brauchen solche starken Partnerschaften, um unsere kollektiven Stärken zu nutzen und diese Herausforderungen zu bewältigen“, erklärte der ghanaische Präsident. Er lobte auch das unermüdliche Engagement der Arabischen Bank für wirtschaftliche Entwicklung in Afrika (BADEA) für die Entwicklung Afrikas im letzten halben Jahrhundert und rief die beteiligten Parteien dazu auf, die bisher erzielten Fortschritte weiter auszubauen.

„Lassen Sie uns auf den Erfolgen der Vergangenheit aufbauen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen. Lassen Sie uns danach streben, eine wohlhabendere, integrative und nachhaltige Zukunft für alle unsere Völker zu schaffen“, forderte der ghanaische Präsident.

Der Vorsitzende des BADEA-Verwaltungsrats, Fahad Aldossari, bekräftigte daraufhin das Engagement der AAFC für die Förderung eines raschen Wachstums in Afrika in den nächsten 50 Jahren. „BADEA wird keine Mühen scheuen, um sicherzustellen, dass dieses Konsortium die Vision der Zusammenarbeit und Koordinierung arabisch-afrikanischer Finanzinstitutionen zur Erschließung von Ressourcen für den Kontinent erfolgreich umsetzen kann“, erklärte Aldossari.

Die Arabische Bank für wirtschaftliche Entwicklung in Afrika (BADEA) hat seit ihrer Gründung im Jahr 1974 einen wichtigen Beitrag zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in Afrika geleistet. Die arabische Organisation hat zahlreiche wichtige Initiativen in wichtigen Bereichen wie Infrastruktur, Landwirtschaft und Bildung unterstützt. (Quelle: Newsletter Businessinsider)