Afrika-Videotipp: Dak’Art 2022 – Doku über die Kunst-Biennale im Senegal auf arte!

Die Dak’Art, die Biennale für zeitgenössische afrikanische Kunst findet in Dakar alle zwei Jahre statt. Wegen Corona ist sie 2020 und 2021 ausgefallen und findet jetzt endlich wieder statt, vom 19.5. bis zum 21.6.2022.

Thema dieses Jahr ist Eisen, ein Material, das in Afrika bearbeitet wurde – lange vor der Industriellen Revolution. 59 Künstler aus 28 Ländern wurden für die große Hauptausstellung im verlassenen Palais de la Justice direkt am Meer ausgewählt. Überall in der Stadt sind kleinere Ausstellungen zu sehen, manchmal einfach unter freiem Himmel, an Fassaden, an Bäumen und auch auf der ehemaligen Sklaveninsel Ile de Gorée.

Die Biennale – ein Meltingpot von Künstlern aus ganz Afrika und der Diaspora in Europa und Amerika.

HIER auf arte ein kleiner Streifzug durch Afrikas derzeit wichtigste Kulturmetropole.

Verfügbar vom 04/06/2022 bis 06/06/2023