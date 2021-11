Schulen seit 19 Monaten zu: Für viele Kinder in Afrika ist es ohnehin schon schwer bis unmöglich, eine Schulbildung zu bekommen. In Uganda sind nun seit 19 Monaten alle Schulen ganz geschlossen. Offiziell wegen Corona. Einige Lehrer aber organisieren heimlich in ihren Wohnzimmern Unterricht – und riskieren Strafen.

