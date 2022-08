Es klingt wie eine Geschichte aus dem Mittelalter, ist in Teilen Kenias aber traurige Realität. In der Stadt Kilifi werden 100 vermeintliche Hexen und Hexenmeister in einer Art Schutzdorf bewacht – oft vor der eigenen Familie. Die Verwandten nutzen die Tatsache, dass Hexerei in dem ostafrikanischen Land per Gesetz verboten ist, häufig als Vorwand, schneller an das Erbe ihrer Eltern und Großeltern zu kommen.

HIER der Beitrag von RTL-Korrespondentin Nicole Macheroux-Denault.