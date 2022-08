Afrika: Viele Teenagermütter stehen Bildungshindernissen gegenüber – AU soll auf Regierungen einwirken

In afrikanischen Schulen sind schwangere Mädchen und junge Mütter häufig mit einer starken Stigmatisierung durch Mitschüler:innen, Schulleiter etc. konfrontiert. Das Fehlen von Genderunterricht sowie diskriminierende Einstellungen veranlassen viele Teenager in dieser Situation, die Schule zu verlassen, und halten sie davon ab, wieder in diese zurückzukehren. Obwohl die meisten afrikanischen Regierungen derzeit grundsätzlich den Zugang zu Bildung durch Gesetze, Richtlinien oder Maßnahmen, die zugunsten von schwangeren Schülerinnen oder Teenagermüttern erlassen wurden, schützen.

Ein neuer interaktiver Index von Human Rights Watch und eine umfassende Zusammenstellung von Gesetzen und Richtlinien zum Thema Teenagerschwangerschaften in Schulen der Afrikanischen Union (AU) zeigen detailliert auf, welche Gesetze und Richtlinien es gibt und welche Lücken bestehen, um den Zugang von Mädchen zur Bildung zu schützen. Menschenrechtskonforme Rahmenbedingungen sind laut Human Rights Watch notwendige erste Schritte, um den Zugang von Mädchen zur Bildung zu schützen. Die Regierungen sollten in die Umsetzung, Überwachung und Durchsetzung von Richtlinien auf Schulebene investieren. Ohne solche Maßnahmen werden Zehntausende von Schülerinnen in ganz Afrika weiterhin ausgeschlossen bleiben.

„Vielen schwangeren Mädchen und Teenagermüttern in Afrika wird ihr Grundrecht auf Bildung immer noch aus Gründen verweigert, die nichts mit ihrem eigenen Wunsch nach Bildung und ihrer Fähigkeit dazu zu tun haben“, sagte Adi Radhakrishnan, Inhaber des Leonard H. Sandler Stipendiums in der Abteilung Kinderrechte bei Human Rights Watch. „Die Behörden sollten Mädchen nicht willkürlich den Zugang zur Bildung entziehen, als Strafe dafür, dass sie schwanger geworden sind.“

Human Rights Watch hat in der gesamten AU über 100 Gesetze und Richtlinien zu Bildung, Strategien zur Geschlechtergerechtigkeit und Richtlinien und Pläne zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit untersucht.

Von den 54 afrikanischen Ländern verfügen 38 Länder über Gesetze, Politiken oder Maßnahmen, die die Bildung von Teenagern während der Schwangerschaft und Mutterschaft schützen. Einige dieser Länder haben kürzlich negative Politiken aufgehoben. Im März 2022 hob Togo einen Runderlass aus dem Jahr 1978 auf, der schwangeren Schülerinnen und Teenagermüttern den Schulbesuch untersagte. Niger hob 2019 ein Gesetz auf, das Mädchen, die schwanger wurden, vorübergehend ausschloss und verheiratete Schülerinnen dauerhaft von der Schule verwies, und ersetzte es durch eine neue Richtlinie, die ihr Recht auf Bildung explizit schützt.

In mindestens zehn AU-Mitgliedstaaten gibt es keine Gesetze oder Richtlinien, die sich mit dem Verbleib schwangerer Schülerinnen oder jugendlicher Mütter in der Schule befassen. In vielen AU-Ländern fehlt es auch an politischen Maßnahmen zur Verhinderung und Bewältigung von Teenagerschwangerschaften – oder sie sind unzureichend -, wodurch das Recht der Kinder auf sexuelle und reproduktive Rechte, einschließlich des Rechts auf Zugang zu reproduktiver Gesundheitsfürsorge und umfassender Sexualerziehung, beeinträchtigt wird.

Viele dieser Länder sind Länder in Nordafrika oder am Horn von Afrika mit problematischen Gesetzen und Richtlinien, die außereheliches sexuelles Verhalten unter Strafe stellen. In den meisten Ländern der Region fehlt es an Richtlinien für den Umgang mit Teenagerschwangerschaften und für die Behandlung schwangerer Schülerinnen in Schulen.

In Libyen, Mauretanien und Marokko drohen Mädchen und Frauen, die außerehelichen Geschlechtsverkehr haben, hohe Strafen und strafrechtliche Sanktionen. Anderswo in Nordafrika werden Mädchen und Frauen mit außerehelichen Kindern oft als Schande für ihre Familie angesehen. Mädchen in solchen Situationen dürfen oder können möglicherweise nicht in der Schule bleiben, da sie der öffentlichen Erniedrigung und sozialen Stigmatisierung ausgesetzt sind.

Andere afrikanische Regierungen haben aus der Perspektive des Kinderschutzes Maßnahmen zur Bekämpfung von Teenagerschwangerschaften ergriffen, die jedoch häufig nicht ausreichen, um den Zugang von Mädchen zur Bildung zu gewährleisten. In der Republik Kongo erklärten die Behörden, dass sie neben anderen Maßnahmen die Wiedereingliederung von Schülerinnen nach der Entbindung gewährleisten und strafrechtliche Schritte gegen Männer einleiten, die Frauen und Mädchen unter 21 Jahren schwängern.

Strafrechtliche Sanktionen für einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen oder Kindern ähnlichen Alters verletzen die Grundrechte auf Privatsphäre und Nichtdiskriminierung, tragen aber kaum dazu bei, die Bildungsrechte der betroffenen Schülerinnen und Schüler positiv zu schützen, wie Human Rights Watch feststellte. Schwangere Schülerinnen oder Teenagermütter werden weiterhin diskriminiert und ausgegrenzt, da es keine zusätzlichen politischen Maßnahmen gibt, die den Zugang zu Bildung ausdrücklich schützen und soziale, finanzielle oder akademische Hindernisse für die Fortsetzung des formalen Schulbesuchs angehen.

Die Afrikanische Union sollte im Rahmen ihrer Direktion für Bildung, Wissenschaft, Technologie und Innovation mit den Regierungen zusammenarbeiten, um die Bildungssysteme so weiterzuentwickeln, dass Mädchen vollständig in die öffentlichen Schulen einbezogen werden, so Human Rights Watch. Sie sollte Druck auf die Regierungen ausüben, damit diese bestehende Gesetze überarbeiten, problematische politische Maßnahmen abschaffen, die das Recht auf Bildung für alle Kinder untergraben, und Maßnahmen ergreifen, die mit ihren Menschenrechtsverpflichtungen übereinstimmen – und sich dabei von den bewährten Verfahren inspirieren lassen, die von vielen ihrer Mitglieder erfolgreich angewendet wurden.

Die AU sollte alle ihre Mitglieder dazu ermutigen, die Rechte von Teenagern auf sexuelle und reproduktive Gesundheit zu achten, zu schützen und zu verwirklichen. Sie sollte sicherstellen, dass schwangere Schülerinnen oder Eltern so lange in der Schule bleiben dürfen, wie sie es wünschen, dass sie in der Lage sind, ihre Ausbildung fortzusetzen, ohne sich komplexen oder langwierigen Ausschluss- und Wiedereingliederungsprozessen unterziehen zu müssen, und dass sie Zugang zu angemessener finanzieller und sozialer Unterstützung haben, um ihre Ausbildung abzuschließen.

„Obwohl viele afrikanische Länder Gesetze und Richtlinien zur Bildung von Mädchen verabschiedet haben, fehlt es vielen noch an spezifischen Rahmenbedingungen, die es schwangeren Schülerinnen und Teenagermüttern ermöglichen, ohne diskriminierende Hindernisse in der Schule zu bleiben oder ihre Ausbildung fortzusetzen“, schloss Adi Radhakrishnan. „Die Afrikanische Union sollte den Regierungen klare Leitlinien vorgeben und alle ihre Mitglieder auffordern, menschenrechtskonforme Strategien zu verabschieden, die sicherstellen, dass Schülerinnen während der Schwangerschaft und Mutterschaft ihre Ausbildung fortsetzen können.“ (HRW)