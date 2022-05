Afrikanische Bootsflüchtlinge im Mittelmeer – ein schockierender Augenzeugenbericht

Brendon Woodhouse, unterwegs mit Seawatch, veröffentlichte diesen ergreifenden Bericht auf der Webseite der Organisation „Care4Calais“. Wir haben ihn aus dem Englischen übersetzt: „In den letzten Wochen war ich mit Sea-Watch auf einer Such- und Rettungsmission im zentralen Mittelmeer, nördlich von Libyen. Ich fuhr eines der beiden Schnellboote. Wir waren noch nicht lange von der Rettung des dritten Bootes zum Schiff zurückgekehrt. Phil, der Einsatzleiter, erzählte uns, dass es einen Notruf gegeben hatte. Ein Flugzeug hatte ein Schlauchboot gesichtet, das mit über fünfzig Menschen im Wasser sank. Es war über zehn Meilen entfernt.

Das Briefing war kurz. Welche Ausrüstung man mitnehmen sollte, wo man den Kartenplotter findet, viel Glück, los. Das war es dann auch schon. Einfach hinkommen. Tu das, wofür du so hart trainiert hast. Los geht’s!

Zehn Meilen mit dem Schnellboot dauern eine Weile. Ich schwöre, dass es nicht schneller geht, als ich es genommen habe. 37 Knoten so ziemlich die ganze Strecke, den Horizont abtastend. Schauen. Die ganze Zeit über wusste ich, dass Menschen ertrinken würden. Ich wusste, dass wir nicht in der Lage sein würden, sie alle zu retten, und das haben wir auch nicht. Verdammt, es ist schwer, das zu schreiben.

Nach einer Weile konnten wir kleine Punkte sehen, die immer größer wurden. Erst die Boote, dann die Menschen. Wir konnten sehen, dass die libysche Küstenwache zuerst da war. Es waren immer noch viele Menschen im Wasser, die nach Rettung schrien, die verzweifelt planschten, die meisten konnten nicht schwimmen, einige hatten kleine Gummischläuche um den Hals, sie strampelten immer noch, um ihren Kopf über Wasser zu halten, der verdammte, panische, verzweifelte letzte Versuch zu überleben. Sie waren schon so lange im Wasser gewesen. Dies waren ihre letzten Momente.

Wir handelten, wie wir es im Training gelernt hatten, gerade so schnell, wie es möglich war. Ich verlangsamte das Tempo ein wenig, um eine sichere Annäherung zu gewährleisten, als ich den Notruf bei unserer Ankunft hörte. Die ersten beiden Personen kämpften um denselben Reifenschlauch, dann begannen wir, sie hineinzuziehen. Ein anderer schwamm auf uns zu, verzweifelt erreichte er das Boot, wir griffen hinüber und zogen ihn ebenfalls hinein.

Die ersten im Boot lagen erschöpft auf dem Boden, immer noch schreiend.

Vor uns waren eine Menge Leute. Ich hörte eine weibliche Stimme, die rief: „Seawatch three please save us“. Sie wussten sogar, wer wir waren. Was soll der Scheiß? Ein Mann auf dem Boot bekam wieder etwas Luft. Er zitterte heftig vor Unterkühlung. Mit zitternden Lippen sagte er immer wieder „No Libya, No Libya“. Er hatte solche Angst, zurückgebracht zu werden, dass er es immer und immer wieder sagte.

Es dauerte nicht lange, da hatten wir sechs oder sieben in unserem Boot. Sie waren in einem beschissenen Zustand. Unterkühlt, Schaum lief ihnen aus Mund und Nase. Einige von ihnen halfen uns, weitere Leute ins Boot zu holen. Es war wirklich nicht die schönste Rettung, einfach reinziehen, hinsetzen, keine Zeit für Erste Hilfe oder Rettungsdecken, einfach umlagern und den nächsten holen, und den nächsten und den nächsten und den nächsten.

Die Libyer waren vor Ort und hatten ihr kleines RHIB eingesetzt. Einige der Menschen sprangen von dem libyschen RHIB und schwammen zu uns. Ich sah eine Frau (22 Jahre alt) auf dem Schiff der libyschen Küstenwache, wie sie sich gegen die Wache wehrte und dann ins Wasser sprang. Sie schwamm auf uns zu. Später erfuhr ich, dass sie nicht schwimmen konnte, aber es lieber versuchte, als nach Libyen zurückgeschickt zu werden. Sie waren alle so verängstigt.

Wir sahen unter dem leeren Wrack des gesunkenen Bootes nach, und als wir keine Menschen mehr sehen konnten, die zu schwimmen versuchten, begannen wir, nach Lebenszeichen zu suchen, während um uns herum die Zähne klapperten, gehustet, geschluchzt und gebetet wurde. Mit unglaublich traumatisierten Menschen auf unserem Boot suchten wir einfach weiter.

Es war sehr seltsam, und ich habe es noch nie zuvor gesehen (anscheinend ist es schon einmal passiert), aber die libysche Küstenwache hat die Menschen dann zu uns gebracht. Zuerst von ihrem kleinen RHIB und dann schließlich von ihrem großen Boot. Wir haben uns umgesehen und konnten niemanden sehen. Dann, ich vermute, dass die Person vielleicht von den Libyern verdeckt wurde, entdeckte einer der Leute auf dem anderen Schnellboot etwas. Es plätscherte etwas und dann ragte eine Hand aus dem Wasser. Beide Schnellboote fuhren so schnell wie möglich, aber es war zu spät. Einer der Jungs auf dem Boot, das ich fuhr, sah etwas unter Wasser sinken, aber es war unmöglich, dorthin zu gelangen. Die Person ertrank direkt vor unseren Augen, Schaum und Blasen stiegen an die Oberfläche. Sie war weg.

Ein Junge sagte mir, er habe seinen Bruder verloren. Wir suchten die ganze Gegend ab. Es gab niemanden mehr zu retten. Ich fragte einen Mann, wie viele Menschen auf dem Boot waren, das Libyen verlassen hatte. Er sagte 55. Wir haben nachgezählt. 38. Das heißt, 17 Menschen waren ertrunken. Die meisten waren ertrunken, bevor wir ankamen, einige direkt vor unserer Nase. In diesem Moment hatten jedoch die 38 Menschen für uns Priorität. Einige waren dem Tod nahe, weil sie seit einer halben Stunde oder länger im Wasser waren. Sie saßen und lagen zitternd auf unserem Boot. Einige konnten sich nicht einmal mehr aufsetzen, andere verloren immer wieder das Bewusstsein, einige zitterten heftig, andere überhaupt nicht. Einige hatten noch alle Kleider an, andere hatten sich in ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben die Kleider vom Leib gerissen. Es war alles völlig im Arsch. Wir legten ihnen Rettungsdecken an und brachten sie zurück zum Schiff.

Zwei der Frauen waren hochschwanger. Ein Mann war gerade erst wieder zu Bewusstsein gekommen. Wir hatten sie aus dem Meer gerettet, aber das war nur der Anfang. Es war schwierig, sie auf unser Schiff zu bringen. Und dann nahm das Decksteam sie mit. Sie wurden mit Süßwasser geduscht, da einige von ihnen schreckliche Verbrennungen hatten, die durch den mit Salzwasser vermischten Treibstoff ihres Bootes verursacht wurden. Dann die Krankenhausfälle. Das medizinische Team hat tagelang gearbeitet und kaum geschlafen. Gott weiß, wie sie das geschafft haben. Die gesamte Besatzung packte mit an, jeder von uns übernahm abwechselnd das Kochen, Putzen und Helfen in allen möglichen Bereichen.

Ich kann nicht mehr genau sagen, was in den nächsten Tagen mit den Menschen geschah, aber es gab zehn medizinische Evakuierungen. Einige von ihnen hatten Anzeichen eines sekundären Ertrinkens entwickelt. Sie waren alle extrem erschöpft, aber mehr noch, ihre Körper schmerzten noch tagelang von dem Ausflug. Das psychische Trauma. Schließlich haben wir sie nach Sizilien gebracht, und der Rest der Menschen wurde von Bord gebracht. Jetzt sind sie in Quarantäne, und dann werden sie das Asylverfahren durchlaufen.

Später erfuhren wir, dass unter den Toten ein 16-jähriger Junge war und dass einige der Toten Verwandte von Überlebenden waren. Sie alle haben Namen, geliebte Menschen. Ich kann nicht beschreiben, wie wertvoll jeder von ihnen war. Scheiß auf Europa, dass es so etwas zulässt.

An diesem Abend unterhielt ich mich mit einem der Überlebenden, einem 17-jährigen liberianischen Jungen. Er und sein Bruder Samuel, der 19 Jahre alt war, waren drei Jahre zuvor von zu Hause weggegangen. Samuel war einer von denen, die ertrunken waren. Ich sagte ihm, dass es mir leidtut. Dass wir es versucht haben. Dann fragte er mich: „Wie soll ich meiner Mutter sagen, dass mein Bruder tot ist?“ „Ich weiß es nicht, mein Freund, aber wenn die Zeit gekommen ist, wirst du die Worte finden.“

Ich möchte in einer besseren Welt als dieser leben. Niemand verdient es, im Meer zu ertrinken. Was ist los mit uns, dass wir so etwas zulassen? Wir brauchen eine Veränderung. Zehntausende von Menschen sind in den letzten Jahren in diesem Meer ertrunken. Das ist kein Zufall. Es ist eine politische Entscheidung. Unsere Regierungen haben alle ihre Rettungsschiffe abgezogen. Sie lassen zu, dass Menschen ertrinken, um eine Abschreckung zu schaffen. Eine Abschreckung für den Tod durch Ertrinken. Und solange wir die Haltung unserer Regierungen in dieser Frage akzeptieren, und solange wir zulassen, dass unsere Medien entmenschlichen und rationalisieren, und solange wir zulassen, dass dies als akzeptabel bezeichnet wird, werden Jungen wie Samuel immer wieder ertrinken. Und noch etwas. Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es immer wieder sagen: Das würde nicht zugelassen, wenn die Ertrinkenden weiß wären.“ (Quelle: Care4Calais)