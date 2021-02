Afrikanische Tierschützerin fordert Schutz von Schuppentieren angesichts wachsender Bedrohung durch illegale Jagd

Edith Kabesiime, Leiterin der Kampagnen des World Bureau for Animal Welfare in Africa, warnte, dass dieses nachtaktive, schuppige Säugetier, das in den tropischen Wäldern Asiens und Afrikas vorkommt, derzeit aufgrund von Bedrohungen durch den Menschen in seiner Existenz gefährdet ist.

„Pangoline ertragen unvorstellbares Leid, wenn sie ausgeräuchert und aus ihren Bäumen und Höhlen gezerrt werden, mit Knüppeln geschlagen und mit Pfeilen getötet werden und, manchmal bei lebendigem Leib, wegen ihrer Schuppen gekocht werden“, sagte Kabesiime in einer in Nairobi veröffentlichten Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass Schuppentiere Elefanten und Nashörner als die am stärksten vom Handel betroffenen Tiere entthronen könnten, da die Nachfrage nach ihren Schuppen und ihrem Fleisch in der weltweiten traditionellen Medizinindustrie steigt.

Darüber hinaus gelten sie in vielen afrikanischen Ländern als Delikatesse.

Frau Kabesiime betonte, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für den medizinischen Wert von Pangolin-Körperteilen gebe, und merkte weiter an, dass ihr Schutz für die Erhaltung des Gleichgewichts der Ökosysteme unerlässlich sei.

Der Handel mit Schuppentieren ist gemäß Anhang 1 des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen verboten. (Quelle: xinhua)