Afrikanische Union: Macky Sall „beruhigt“ nach seinem Treffen mit Putin zum Thema Getreide

Der amtierende Präsident der Afrikanischen Union (AU) und senegalesische Staatschef Macky Sall sagte am Freitag, er sei „beruhigt“ aus seinem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Sotschi hervorgegangen, mit dem er über die Befürchtungen einer Nahrungsmittelkrise aufgrund der russischen Offensive in der Ukraine gesprochen hatte. Nach seinem Treffen mit Wladimir Putin in Sotschi sagte Macky Sall vor Journalisten, dass er den russischen Präsidenten als „engagiert und sich dessen bewusst“ erlebt habe, „dass die Krise und die Sanktionen für schwache Volkswirtschaften, wie die afrikanischen, ernsthafte Probleme schaffen“, berichtet der französische Sender RFI.

Der Austausch zwischen Wladimir Putin und Macky Sall, der vom Präsidenten der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat aus dem Tschad, begleitet wurde, habe drei Stunden gedauert, sagte der senegalesische Staatschef und sprach von einem „umfassenden Austausch über die Situation“. „Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir in erster Linie gekommen sind, um ihn um Deeskalation zu bitten und für den Frieden zu arbeiten“, so Macky Sall.

Der Konflikt Russland/Ukraine, – zwei Länder, auf die zusammen 30% der weltweiten Weizenexporte entfallen – hat zu einer Explosion der Getreide- und Ölpreise geführt, die die Preise des Arabischen Frühlings 2011 und der Hungerrevolten von 2008 übertreffen.

Zu Beginn des Treffens forderte Macky Sall Wladimir Putin auf, sich „bewusst zu werden“, dass die afrikanischen Länder „Opfer“ des Konflikts in der Ukraine sind. Macky Sall rief „alle Partner dazu auf, die Sanktionen“ gegen Russland in Bezug auf diese Produkte aufzuheben.

„Die Sanktionen gegen Russland haben großen Problemen geführt, da wir keinen Zugang mehr zu Getreide aus Russland haben, insbesondere zu Weizen, aber vor allem zu Düngemitteln. Und das führt zu ernsthaften Bedrohungen für die Ernährungssicherheit des Kontinents.“

Der Senegal, der derzeit die Afrikanische Union anführt, vertritt seit Beginn des Konflikts eine neutrale Position, woran Macky Sall gegenüber Wladimir Putin erinnerte: „Sie haben die verschiedenen Abstimmungen in den Vereinten Nationen verfolgt. Trotz enormen Drucks hat die Mehrheit der afrikanischen Länder es vermieden, Russland zu verurteilen.“

In seinem erklärten Willen zur „Neutralität“ hatte Macky Sall zuvor einen Zwischenstopp in Kiew angekündigt. Bisher spricht die Afrikanische Union jedoch nur von einer „Botschaft per Videokonferenz“ des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor seinen Amtskollegen auf dem Kontinent, ohne einen genauen Zeitplan zu nennen.

Während der Krieg eine weltweite Nahrungsmittelkrise befürchten lässt, „ist es kein Problem, Getreide aus der Ukraine zu exportieren“, sagte der russische Präsident in einem Fernsehinterview, kurz nach seinem Treffen mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union. Putin erläuterte mehrere Möglichkeiten und sagte, dass der Westen „bluffe“, wenn er behaupte, dass Moskau Getreideexporte aus der Ukraine verhindere.

Er erwähnte die Möglichkeit, über Mariupol und Berdiansk zu transportieren, zwei von Russland eroberte Häfen im Asowschen Meer, das den Zugang zum Schwarzen Meer ermöglicht, aber auch über Schwarzmeerhäfen, die unter ukrainischer Kontrolle geblieben sind, insbesondere Odessa. Er verlangt, dass die Gewässer vor diesen Häfen von Kiew von Minen geräumt werden, und verspricht im Gegenzug, dass Russland eine sichere Durchfahrt für Schiffe ermöglicht.

Putin erwähnte auch den Wasserweg über die Donau durch Rumänien, Ungarn und Polen. „Aber am einfachsten, am leichtesten, am billigsten“, sagte er, „wären Exporte über das Territorium von Belarus, von dort aus kann man zu den Ostseehäfen fahren, dann zur Ostsee und dann zu jedem beliebigen Ort auf der Welt.“ Allerdings nur, wenn die westlichen Sanktionen gegen Minsk, das mit Moskau verbündet ist, aufgehoben werden, sagte er.