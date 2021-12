Afrikanische Wirtschaftskonferenz 2021: Reformen und Schuldenerlass sollten im Mittelpunkt der Initiativen stehen, um Afrika aus der kritischen Phase herauszuführen

Die afrikanischen Länder sollten entscheidende Wirtschafts- und Regierungsreformen durchführen, um den Kontinent aus der historischen Krise zu führen, die durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst wurde, so die Meinung von Experten, die am 4. Dezember an der Afrikanischen Wirtschaftskonferenz 2021 teilnahmen. Forscher, Entwicklungsspezialisten und Politiker, die sowohl in Sal, Cabo Verde, als auch per Videokonferenz zusammenkamen, stellten ihre Forschungsarbeiten zu den großen Herausforderungen Afrikas vor: steigende Schulden und die Covid-19-Pandemie.

„Die nächsten Jahre werden für unseren Kontinent entscheidend sein“, sagte der stellvertretende Premierminister und Finanzminister von Cabo Verde, Olavo Correia, bei der Abschlusszeremonie der Konferenz. Mit ihrem Reichtum und ihren Fähigkeiten sollten die Menschen in Afrika nicht in solcher Armut leben müssen. Wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen, um die extreme Armut zu bekämpfen“.

Die Forscher identifizierten drei Schlüsselbereiche, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen: Humankapital, Institutionen und Infrastruktur. Sie unterstrichen die entscheidende Rolle des Privatsektors für die Entwicklung des Kontinents anhand der Ergebnisse ihrer jüngsten Studien über die Finanzsysteme des Kontinents. Sie betonten die Notwendigkeit von Reformen und einer stärkeren Integration von Währung und Kapitalmärkten.

Die Konferenz stand unter dem Motto: „Finanzierung der Entwicklung Afrikas nach dem Covid-19“. Der Präsident von Cabo Verde, José Maria Neves, rief eindringlich zu einem universellen Zugang zu Impfstoffen auf, insbesondere nach der Entdeckung der neuen Omikron-Variante.

„Wir sind noch nicht über den Berg“, stellte Eric Ogunleye, Berater des Chefökonomen der Afrikanischen Entwicklungsbank, fest. “Die enorme Finanzierungslücke muss dringend geschlossen werden, damit der Wiederaufbau nach Covid-19 ehrgeiziger, größer, besser und nachhaltiger wird“.

Nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern, die zum Abschluss der Konferenz sprachen, drohen vielen afrikanischen Ländern Zahlungsausfälle, wenn die G20-Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes in diesem Jahr nicht verlängert wird. Das größte Risiko bestehe darin, dass die Länder bei einer Schuldenquote von 70-75% keine Kredite aufnehmen und ihre Schulden zurückzahlen könnten, warnte Falilou Fall, stellvertretender Leiter der Abteilung für Länderstudien bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Für Bartholomew Armah, Direktor der Abteilung für Makroökonomie und Governance der Wirtschaftskommission für Afrika, wären neue Strategien zur Finanzierung des Aufschwungs in Afrika aufgrund der Pandemie erforderlich, auch auf der Ebene der nationalen Ressourcen, sowie eine Neugestaltung des globalen Finanzierungssystems. „Wir müssen das Ziel der Finanzressourcen“ aus den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds neu definieren, betonte er.

Für einige Experten liegt die andere Lösung in Afrikas wertvollster Ressource: seiner Jugend. Für Ahunna Eziakonwa, Assistenzadministratorin und Regionaldirektorin für Afrika beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, ist es wichtig, in die nächste Generation zu investieren, die das schnellste Bevölkerungswachstum in Afrika aufweist.

„Wir müssen auf dem Vertrauen der jungen Menschen aufbauen“, sagte sie. „Die Fähigkeit Afrikas, sich aus Armut und Ungleichheit zu befreien, hängt von der Jugend ab. Afrika sollte sich eine Zukunft vorstellen, in der die nationalen Ressourcen den Großteil der Entwicklungsinvestitionen ausmachen. Dies würde dringende und koordinierte Maßnahmen erfordern, um die 90 Milliarden US-Dollar an illegalen Finanzströmen zu stoppen, die den Kontinent jedes Jahr verlassen.“

Die Afrikanische Wirtschaftskonferenz 2021 wurde von der Afrikanischen Entwicklungsbank, der Wirtschaftskommission für Afrika und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen organisiert. (Afrikanische Entwicklungsbank, Foto: Citizen59).