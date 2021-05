Afrikanischer Fußballverband: CAF-Dringlichkeitskomitee beschließt Verschiebung der Qualifikationsspiele für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022

Lt. einem am 6. Mai veröffentlichten Kommuniqué hat das CAF-Dringlichkeitskomitee in Absprache mit der FIFA beschlossen, die afrikanischen Qualifikationsspiele für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ™, die im Juni 2021 ausgetragen werden sollten, zu verschieben. Die Verschiebung erfolgte in Anbetracht der Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ergaben, und der Sorge, optimale Spielbedingungen für alle teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten.

Die Qualifikationsturniere werden nun in den internationalen Zeitfenstern September, Oktober und November 2021 und März 2022 ausgetragen.

Die vollständigen Details des aktualisierten Spielplans werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.