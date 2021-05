Afrikas Beitrag zur Wissenschaft: Neue Ringvorlesung im Netz

Nicht nur in Afrika ist eine Tendenz spürbar, geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung an ihrer politischen und ökonomischen Relevanz zu bemessen. Insbesondere im frankophonen Afrika führt die Vorrangstellung der angewandten Forschung jedoch dazu, dass die dortigen Geistes- und Sozialwissenschaften im globalen Vergleich schwächer abschneiden. Um dem etwas entgegenzusetzen, hat vor einem Jahr in Bamako, Mali, die „Pilot African Postgraduate Academy (PAPA)“ eröffnet. Stipendiatinnen und Stipendiaten betreiben dort im engen Austausch mit ihren Betreuerinnen und Betreuern Grundlagenforschung auf internationalem Niveau.

Die Gerda Henkel Stiftung unterstützt das Projekt. Mit der Ringvorlesung „Afrikas Beitrag zur Wissenschaft“ greifen namhafte afrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Idee der Akademie auf: Im Wissenschaftsportal L.I.S.A. der Gerda Henkel Stiftung geben sie einen Einblick in ihre Forschung. Ein Auftaktgespräch mit den Initiatoren und ein erster Vortrag sind dort seit heute abrufbar. Die weiteren Beiträge folgen im Abstand von jeweils vierzehn Tagen.

„Wir sind der angewandten Forschung gegenüber nicht grundsätzlich abgeneigt, glauben aber, dass sie sich auf eine solide Basis stützen muss.“ – Prof. Dr. Mamadou Diawara und Prof. Dr. Elísio Macamo, Initiatoren des Pilotprojekts PAPA und der Ringvorlesung „Afrikas Beitrag zur Wissenschaft“.

Themen wie Rassismus und (De-)Kolonialismus dominieren in den Vorlesungen nicht, erläutert Prof. Dr. Elísio Macamo. Er betont vielmehr den universellen Beitrag der Wissenschaft, die in der neuen Reihe präsentiert wird: „Wissenschaft ist ein Gespräch. Wir möchten uns an diesem Gespräch beteiligen – einem Gespräch, in dem es nicht um Afrikas Probleme, sondern um die Probleme der Menschheit geht.“

Jetzt abrufbar:

„In our own words“

Prof. Dr. Mamadou Diawara (Institut für Ethnologie, Goethe-Universität Frankfurt am Main) und Prof. Dr. Elísio Macamo (Zentrum für Afrikastudien, Universität Basel) sprechen zur Einführung mit Georgios Chatzoudis, Gerda Henkel Stiftung, darüber, welchen Beitrag Afrika zur Wissenschaft leisten kann und sollte.

Vortrag „African Studies“

Prof. Dr. Elísio Macamo, Universität Basel

Demnächst im Netz:

Vortrag „Geography and Migration“

Prof. Dr. Inês Raimundo, Eduardo Mondlane University, Maputo, Mosambik

Montag, 14. Juni 2021, ab 11.00 Uhr

Vortrag „Decoloniality“

Prof. Dr. Sabelo Ndlovu-Gatsheni, Universität Bayreuth

Montag, 28. Juni 2021, ab 11.00 Uhr

Vortrag „History“

Prof. Dr. Shamil Jeppie, University of Cape Town

Montag, 12. Juli 2021, ab 11.00 Uhr

Weitere Vorträge aus verschiedenen Disziplinen folgen.

Zusatzinformationen

zur „Pilot African Postgraduate Academy (PAPA)“:

