Afrikas Jugend sieht den Terrorismus als eine der größten Bedrohungen für die Zukunft des Kontinents an

Vor dem Hintergrund erneuter Kämpfe im Norden Mosambiks zwischen Regierungskräften und terroristischen Gruppen, anhaltender Aufstände am Tschadsee, in der Sahelzone und in Westafrika, zeigt eine kürzlich durchgeführte multinationale Studie, dass die Jugend Afrikas den Terrorismus als eine der größten Bedrohungen für die Zukunft des Kontinents ansieht.

Mehr als sieben von zehn Personen (71%) geben an, über den Terrorismus besorgt zu sein, so die Ergebnisse der ersten afrikanischen Jugendumfrage, wobei die Mehrheit der Befragten auf dem ganzen Kontinent angibt, dass der Terrorismus die zweitwichtigste Ursache ist, die die Entwicklung Afrikas in den letzten fünf Jahren beeinflusst hat. Fast 30% der Jugendlichen bezeichneten den „Kampf gegen den Terrorismus“ und „Frieden und Stabilität“ als die wichtigsten Themen, die dringende Maßnahmen für den afrikanischen Kontinent erfordern. Beunruhigend ist jedoch, dass fast 10% bereits von terroristischen Organisationen angesprochen wurden oder jemanden kennen, der angesprochen oder sogar rekrutiert wurde.

Der African Youth Survey 2020, der von der Ichikowitz Family Foundation in Auftrag gegeben wurde, befragte 4.200 Teilnehmer (18-24 Jahre alt) in 14 Ländern in Subsahara-Afrika, darunter Kongo Brazzaville, Äthiopien, Gabun, Ghana, Kenia, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Südafrika, Togo, Sambia und Simbabwe.

Die wichtigsten Ergebnisse:

71% der jungen Menschen sind besorgt (51% der jungen Menschen waren „sehr besorgt“) über den Terrorismus – in Mali erreicht diese Zahl mit 99%, in Kenia mit 89% und in Äthiopien und Nigeria mit 86% ihren Höhepunkt. In Ghana äußerten sich 85% der Befragten besorgt;

Mehr als die Hälfte (55%) aller Befragten waren um die Sicherheit ihrer Familien und sich selbst besorgt;

Eine Mehrheit von 55% der nigerianischen Jugendlichen ist zuversichtlich, dass ihre Regierung in der Lage ist, der Bedrohung durch Boko Haram zu begegnen; 69% sagen jedoch, dass die Terrororganisation ihr tägliches Leben beeinträchtigt;

63% der kenianischen Jugendlichen sind besorgt über die Instabilität im nahe gelegenen Südsudan und Somalia;

Einer von fünf (21%) sagt, dass Krieg und Konflikte in den nächsten fünf Jahren große Auswirkungen auf die gemeinsame Identität Afrikas haben werden.

Die größte Besorgnis über den Terrorismus konzentrierte sich auf den Osten (78%) und die westafrikanischen Länder (76%). In Südafrika waren es 66% der jungen Menschen. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre bleiben Arbeitslosigkeit und Korruption die Hauptprobleme, über die sich junge Menschen derzeit am meisten Sorgen machen.

In dem Bemühen, einen besseren Einblick in die Art und Weise zu geben, wie Einzelpersonen – insbesondere junge Menschen – in terroristische Organisationen kooptiert werden, enthielt der African Youth Survey auch Fragen zur Verbindung mit extremistischen Netzwerken.Die Teilnehmer wurden gefragt, ob sie oder jemand, den sie kennen, jemals von einem Terrornetzwerk angesprochen wurde. Zwar gaben insgesamt acht von zehn Teilnehmern an, dass noch nie solche Gruppen an sie herangetreten seien oder mit solchen Gruppen in Verbindung gebracht worden zu sein, doch eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern antwortete, dass sie „es nicht wüssten“ oder „lieber nicht antworteten“.

3% – „Ich kenne jemanden, der von einem Rekrutierer einer Terrorgruppe angesprochen wurde“.

– 2% – „Ich wurde von einer gewalttätigen extremistischen Gruppe angesprochen“.

– 14% – „Das möchte ich lieber nicht sagen“

Diese ausgeprägte Besorgnis über den Terrorismus steht in scharfem Kontrast zu dem starken Optimismus, den die Befragten in der Umfrage hinsichtlich ihrer Zukunft, der ihrer jeweiligen Länder und Afrikas insgesamt zum Ausdruck brachten. 82% gaben an, dass ihre Aussichten für ihre finanzielle Situation in den nächsten zwei Jahren besser seien, während 70% sich als aktiv und engagiert in ihren Gemeinden betrachten.

Jenseits dieser Gemeinschaftsgrenzen kommt es jedoch nach wie vor zu grenzüberschreitender Kriminalität, einschließlich des Handels mit Drogen, gefälschten Arzneimitteln, Wildtieren und sogar Menschenleben, die sich zu Industrien entwickeln, die andere organisierte subnationale terroristische Aktivitäten finanzieren.

Die Ichikowitz-Stiftung setzt sich dafür ein, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie eine bessere interkontinentale und globale Zusammenarbeit in Verbindung mit innovativen Lösungen dieser wachsenden Herausforderung begegnen kann.

„Trotz eines Rückgangs der Konflikte in ganz Afrika erleben wir einen Anstieg des Terrorismus in weiten Teilen unseres Kontinents: Daech hat Wurzeln bis nach Mosambik im Süden; Al-Shabaab kontrolliert einen Großteil des südlichen Somalias und sogar kleinere Gebiete in Kenia entlang der somalischen Grenze. In Äthiopien, einem Land, das entlang derselben Grenze anfällig für Angriffe der Al-Shabaab ist, wächst auch die Furcht vor einem offenen Bürgerkrieg, der die weitere Entwicklung des zweitbevölkerungsreichsten Landes Afrikas bedroht“, sagt Ivor Ichikowitz, ein südafrikanischer Industrieller, Philanthrop und Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ichikowitz-Stiftung. „Unsere Jugend ist Ziel für die Rekrutierung durch terroristische Organisationen“.

„Während die Bedrohung durch den Terrorismus früher das zweitgrößte Problem für Tausende von Befragten in mehr als 14 afrikanischen Ländern südlich der Sahara war, ist es heute das neunte und gibt Anlass zu Optimismus. Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung des Terrorismus und seine Entwicklung zu einem viel größeren Problem für unseren Kontinent und die Welt zu verhindern“.

„Einer der Hauptgründe, warum unsere Stiftung so viel Zeit, Energie und Ressourcen für Naturschutzinitiativen wie die Bekämpfung der Wilderei aufwendet, ist, dass wir konkrete Beweise dafür haben, dass diese illegale Aktivität zur Finanzierung von Terrorismus und organisierter Kriminalität auf dem afrikanischen Kontinent und darüber hinaus beiträgt. Wir bemühen uns nicht nur darum, Afrikas Tierwelt, die biologische Vielfalt und das Erbe zu erhalten, sondern wir wollen auch einer der Hauptfinanzquellen für solch verheerende und feige Aktivitäten die Grundlage entziehen“ erklärt Ichikowitz.

Die Ichikowitz-Familienstiftung plant, diese Umfrage künftig jährlich vorzunehmen. (Ichikowitz Foundation)