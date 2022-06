Afrikas wundersame Fußballtore

Lebenslange Sperre für südafrikanischen Verein, der 41 Eigentore schoss: Nachdem vier Vereine auf Lebenszeit aus der vierten Liga des südafrikanischen Fußballs verbannt wurden, weil sie Spiele manipuliert hatten, um die Liga zu gewinnen, haben die Behörden eine Reihe von Workshops zur Schulung von Trainern, Funktionären und Schiedsrichtern angesetzt.

Als die beiden Rivalen Matiyasi FC und Shivulani Dangerous Tigers im vergangenen Monat um den Titel kämpften, kam es zu einigen außergewöhnlichen Ergebnissen. Die Tigers besiegten Ende Mai die Kotoko Happy Boys mit 33:1, und Matiyasi setzte noch einen drauf und gewann mit 59:1 gegen die drittplatzierten Nsami Mighty Birds.

Offizielle der Vereine wurden wegen ihrer Beteiligung an den Spielmanipulationen vom 22. Mai mit Sperren zwischen fünf und acht Jahren belegt, während die jeweiligen Spielleiter mit Sperren von zehn Jahren belegt wurden.

„Diese Leute haben keinen Respekt vor dem Fußball, und wir können nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt“, sagte Vincent Ramphago, Präsident der Region Mopani, gegenüber BBC Sport Africa. „Traurig ist, dass es sich um junge Spieler handelt, denn die Wettbewerbsregeln sehen vor, dass jede Mannschaft mindestens fünf Spieler unter 21 Jahren aufstellen muss. „Unser Hauptziel bei der Organisation von Ligen ist es, sicherzustellen, dass wir die jungen Fußballer zu potenziellen zukünftigen Bafana-Bafana-Spielern ausbilden.“

Trotz ihrer Bemühungen zählten die Tore letztlich wenig, da Gawula Classic, das die Liga als Vierter abschloss, zum Sieger der südafrikanischen Region Mopani erklärt wurde. Dies geschah, nachdem die drei vor ihnen platzierten Mannschaften gesperrt worden waren, wobei Shivulani vor dem Anpfiff des Finaltages drei Punkte Vorsprung hatte, ganz zu schweigen von der Tordifferenz, die 16 Tore betrug. „Unsere Ermittlungen ergaben, dass Matiyasi und Nsami verhindern wollten, dass Shivulani die Tabelle anführt, und sich deshalb darauf einigten, das Spiel zu manipulieren, um dies zu verhindern“, erklärte Ramphago.

„Nachdem sie erfahren hatten, dass Matiyasi zur Halbzeit mit 22:0 führte, verabredeten sie mit Shivulani, die Spieler der Kotoko Happy Boys vom Feld zu nehmen. Die Spieler, die vom Feld gingen, sagten, sie seien müde, so dass ihre Mannschaft nur noch aus sieben Spielern bestand. Im Spiel gegen Matiyasi gab der Schiedsrichter den Spielern rote Karten, so dass Nsami am Ende nur noch sieben Spieler hatte.

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im März waren die Ergebnisse wesentlich nüchterner: Matiyasi schlug die Nsami Mighty Birds mit 2:1, während die Shivulani Dangerous Tigers gegen die Kotoko Happy Boys ein 2:2-Unentschieden erreichten.

Der Disziplinarausschuss hat bereits Beweise für Absprachen zwischen den jeweiligen Mannschaften und den Spielleitern gefunden, um die Ergebnisse zu manipulieren.

Die Spieler der vier Mannschaften aus Südafrikas nördlicher Provinz Limpopo werden in den nächsten Tagen über ihr Schicksal informiert. Schwere Strafen sind zu erwarten, nachdem die Spieler der Kotoko Happys Boys bei der 1:33-Niederlage einfach das Spielfeld verlassen hatten, während die Nsami Mighty Birds bei der 1:59-Niederlage 41 Eigentore erzielten, obwohl sie nur mit sieben Spielern antraten.

„Als wir die Sache untersuchten, stellten wir fest, dass einige der Matiyasi-Tore gar nicht registriert wurden, weil der Schiedsrichter nicht in der Lage war, seinen Bericht zu interpretieren“, sagte Ramphago.

„Wir fanden heraus, dass der Schiedsrichter einfach schrieb: ‚Spieler Nummer 2 hat 10 Tore geschossen, Spieler Nummer 5 hat 20 Tore geschossen‘ und so weiter – aber es gab 41 Eigentore, wie konnten sie diese also aufzeichnen?“, fügte Ramphago hinzu, der auch Vorsitzender des regionalen Wettbewerbsausschusses ist.

Wütende Vögel

Der Trainer der Nsami Mighty Birds, Neil Thwala, sagte einem nationalen Radiosender, dass seine Spieler wütend in das Spiel gegen Matiyasi gegangen seien. „Im letzten Spiel wurde uns gesagt, der Schiedsrichter gehöre zu den Shivulane Dangerous Tigers“, so der Nsami-Trainer. „Wir haben vier Tore geschossen, aber alle wurden vom Schiedsrichter nicht anerkannt, aber dann trafen sie ein Seitennetz und der Schiedsrichter sagte, es sei ein Tor. Als wir die Angelegenheit bei Safa meldeten, sagte man uns, dass die Entscheidung des Schiedsrichters endgültig sei. „Die Spieler waren nicht auf das Spiel konzentriert, denn selbst wenn sie gewonnen hätten, hätten sie gewusst, dass es ihnen nichts bringen würde. Ich habe als Trainer versucht, sie anzutreiben, aber es war schwierig – ich konnte nichts tun.“

Unwahrscheinliche Ergebnisse sind im afrikanischen Fußball nichts Neues: 2013 wurden zwei nigerianische Aufstiegsrivalen nach Siegen von 79:0 und 67:0 mit 10 Jahren Sperre belegt.

Doch nichts übertrifft den 149:0-Sieg von AS Adema aus Madagaskar, nachdem der Rivale SO l’Emyrne nach einer Unstimmigkeit zwischen seinem Trainer und dem Schiedsrichter wiederholt ins eigene Netz getroffen hatte. (Quelle: BBC)